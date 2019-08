Fortnite Stagione 10, le sfide gratis esistono ancora: ecco le Missioni a Tempo

Fortnite Stagione 10 è giunto e ha cambiato un po' di cose: ecco i dettagli sulle nuove sfide gratis che ora si chiamano Missioni a tempo.

Con l’arrivo di Fortnite Stagione 10 (o Stagione X, se preferite), Epic Games ha sfruttato l’occasione per fare qualche cambiamento all’interno del battle royale. Oltre a varie aggiunte e ritorni, gli sviluppatori hanno deciso di sovvertire la struttura delle sfide, sostituendole con le Missioni: per quanto simili a livello ludico, le Missioni sono disponibili unicamente per i possessori del Pass Battaglia. Questo significa che i giocatori non paganti hanno praticamente perso le Sfide gratuite.

Ovviamente la cosa non è piaciuta ai giocatori. Epic Games ha quindi deciso di correre ai ripari in questa prima settimana di Fortnite Stagione 10 introducendo le Missioni a Tempo, ovvero delle sfide accessibili anche a chi non possiede il Pass Battaglia. Ogni missione è divisa in sette obbiettivi che si sbloccano giorno per giorno e danno varie ricompense, come Punti esperienza, Stelle della battaglia e una Schermata di caricamento. La Missione a tempo dura una settimana ed è quindi importante completarle prima del settimo giorno.

Come potete vedere qui sopra, la prima Missione a tempo di Fortnite Stagione 10 si chiama Squadra B.R.U.T.O. Nel momento in cui scriviamo è disponibile solo il primo obbiettivo, ovvero “Gioca tre partite con un amico”. A brevissimo, però, si sbloccherà quello successivo.

Diteci, cosa ne pensate? Le Missioni a tempo di Fortnite Stagione 10 vi piacciono oppure credete che Epic Games avrebbe dovuto inventarsi qualcosa di diverso?