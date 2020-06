Fortnite: è successo! L’Accesso Anticipato è finito, cosa cambia?

Questa mattina è stato reso disponibile il nuovo aggiornamento di Fortnite: parliamo del numero 13.20 che introduce parecchie novità all’interno del gioco. A cambiare non solo però solo i contenuti della Battaglia Reale, di Salva il Mondo e della Modalità Creativa. Epic Games ha infatti apportato un cambiamento che non fatichiamo a definire storico. Lo sparatutto non è più categorizzato come Accesso Anticipato. Da questo momento ogni modalità viene considerata come un normale gioco free to play e premium. Cosa è cambiato all’interno del gioco?

Fortnite | La fine dell’Accesso Anticipato

Sono passati tra anni dal lancio di Fortnite Salva il Mondo, il primo vero “Fortnite” che ha dato il via al fenomeno che oggi conosciamo sopratutto per la modalità Battaglia Reale. Fin dall’inizio ogni modalità era classificata come Accesso Anticipato, pratica tutt’altro che rara da molti anni a questa parte. La distanza tra AA e gioco completo è sempre più labile, oramai, e infatti era strano che Epic Games non avesse ancora apportato tale cambiamento, visto che i giochi sono più completi (sopratutto dopo il passaggio a Capitolo 2).

Salva il Mondo non sarà gratis

Da questo momento, Salva il Mondo è considerato un gioco premium come tutti gli altri. Nel 2018, però, si era parlato della possibilità di renderlo free to play: nulla è accaduto e nulla accadrà, visto che la società ha deciso definitivamente di renderlo un gioco a pagamento. Chi ha già acquistato Salva il Mondo continuerà a giocare e avrà accesso a una serie di benefici, come il Metal Team Leader Pack e 8.000 V-Bucks (per gli utenti dell’Edizione Definitiva).

Arrivano le Venture

Arrivano inoltre le Venture in Salva il Mondo, una nuova escursione della durata di una stagione ambientata in una zona stagionale con modificatori unici e nuovi. Completare le sfide delle Venture farà guadagnare esperienza stagionale, la quale ha effetto sulla difficoltà degli scontri, sulle armi ottenibili e sulle ricompense stagionali. Se raggiungerete livelli alti nelle Venture stagionali, sbloccherete materiali Supercaricatori che potranno aumentare il livello degli oggetti della vostra collezione principale oltre il limite massimo attuale.

Gli oggetti estetici

Nei prossimi mesi, Fortnite Salva il Mondo non supporterà più gli acquisti degli oggetti estetici fatti tramite Battaglia Reale. Le due modalità diverranno separate: l’attuale libreria di oggetti, però, continuerà a funzionare in entrambe le modalità.

Infine, specifichiamo che l’abbandono dell’Accesso Anticipato di Fortnite non ha alcun tipo di impatto su Modalità Creativa e Battaglia Reale.

