Fortnite Stagione 3: mappa completa svelata, i nuovi luoghi in arrivo

Fortnite Stagione 3 è disponibile ormai da un paio di settimane e ci ha portato in dote tante novità. Una su tutte è la mappa, che con il cambio di season è stata allagata e ha quindi “perso” tutta una serie di luoghi. Come già sappiamo, però, si tratta di una situazione temporanea. Di settimana in settimana il livello dell’acqua si abbasserà e darà accesso a tante nuove location: alcune sono già apparse in seguito all’aggiornamento 13.20. Ora, però, possiamo vedere con largo anticipo la mappa completa, svelata da un dataminer.

Come potete vedere poco sotto, il noto dataminer FireMonkey ha condiviso la mappa completa della Stagione 3 di Fortnite, scovata dal suo “collega” VollMitBotox. Il livello dell’acqua è completamente calato e sono quindi presenti tutti i nuovi luoghi. Potete osservare i cambiamenti voi stessi.

Here is what the final version of the Season 3 map will look like.

For those curious this was found by loading into the unreleased "Chrome" LTM on consoles, where less files are encrypted.

📸: @VollMitBotox pic.twitter.com/wa9OUM0skX

— FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) June 30, 2020