Fortnite, Sfida Segreta: Compagni dei coralli L’era del legno | Guida

Quest’oggi è finalmente stato reso disponibile l’aggiornamento 13.20 di Fortnite. Inoltre, Epic Games ha annunciato che il gioco non è più in Accesso Anticipato (ecco cosa cambia). Infine, è stata introdotta la nuova Sfida Segreta nella Battaglia Reale! Parliamo di Compagni dei coralli, l’era del legno. Vediamo i dettagli su come completarla nella nostra guida.

Fortnite | Sfida Segreta

La sfida segreta “Compagni dei coralli, L’era del legno” di Fortnite, introdotta con l’ultimo aggiornamento, ci chiede di raggiungere un’isola a nord-ovest della mappa. Si tratta di una nuova location apparsa quest’oggi dopo che il livello dell’acqua si è abbassato. Si può trovare, precisamente, nell’area B1 della griglia. Potete aiutarvi con la mappa qui sotto.

Cosa vi serve per completare la sfida

Prima di tutto, dovete sapere però che per completare la sfida è necessario avere con sé almeno 100 unità di legno. Il legno è uno dei materiali di costruzione, precisamente quello di valore minore e quindi il più facile da ottenere: sull’isola che dovete raggiungere per completare la sfida “Compagni dei coralli, L’era del legno” troverete parecchi alberi, quindi potrete sfruttarli per avere il materiale necessario.

Come completare la sfida

Per completare la sfida dovete semplicemente raggiungere il punto più a nord dell’isola dove troverete un piccolo recinto di legno dove si trovano i Coralli. Interagendo potrete dare loro le 100 unità di legno che avete raccolto. Subito dopo apparirà la loro nuova casa, una specie di fortino in miniatura con anche torrette di osservazione.

Le ricompense della Sfida

Al pari di ogni altra sfida segreta, completare “Compagni dei coralli, L’era del legno” vi darà accesso a 25.000 punti esperienza. Si otterrà inoltre l’Obbiettivo “Dal Brodo Primordiale”.

Tempo limite per il completamento

A differenza della precedente stagione, inoltre, pare che non ci sia un limite settimanale per il completamento: potrete affrontare questa sfida in qualsiasi istante entro la fine della Stagione 3.

