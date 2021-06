Fortnite Stagione 7: in attesa dell’aggiornamento ecco il trailer ufficiale

Che Fortnite sia diventato un vero e proprio fenomeno ormai è risaputo da tempo. Epic Games nel giro di pochissimi anni è riuscita a creare ed amalgamare un genere che oggi viene ritenuto uno dei più amati e prolifici visto che ha portato nelle casse della società americana cifre davvero importanti. Quali sono gli ingredienti che lo hanno però reso tale? Sicuramente la sua componente free-to-play, capace di far avvicinare migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo, il suo gameplay difficile ma estremamente immediato ed infine una quantità enorme di personaggi provenienti da altri universi.

Abbiamo visto come la Stagione 6 di Fortnite non abbia fatto però urlare di gioia la folta community, ritenuta una delle meno riuscite. Se siete coloro che non hanno pienamente apprezzato questa season non disperate, il battle royale è appena entrato in manutenzione, pronto a dare il benvenuto alla Stagione 7 chiamata Invasione.

Per il momento Epic Games non si è esposta molto, ha solo parlato di aggiornamenti minori che migliorano l’esperienza complessiva come la possibilità di cancellare il Shakedown su un nemico. In queste ore però la compagnia americana ha rilasciato un trailer sul proprio canale ufficiale YouTube in cui ci viene mostrata una invasione aliena.

I riferimenti alle vecchie pellicole fantascientifiche non mancano certamente come quella di Indipendece Day, ma una delle cose che saltano subito all’occhio è la presenza di Rick, il folle ubriacone scienziato zio di Morty. La sua presenza testimonia come Fortnite punti ancora molto sui crossover, chissà quindi in futuro chi ci troveremo davanti. In attesa quindi di tutte le informazioni, ricordandovi che l’aggiornamento sarà più lungo del solito, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine. Godetevi intanto lo story trailer che vi abbiamo lasciato proprio qui di sopra.