Fortnite Stagione 8 Settimana 7: ecco le sfide in un leak

La Stagione 8 Settimana 7 di Fortnite si aprirà con nuove sfide: ecco le sfide gratis e quelle incluse del Pass di Battaglia, secondo un leak.

Come ogni giovedì, oggi arriveranno le nuove sfide del gioco di Epic Games. Nello specifico, parliamo della Stagione 8 Settimana 7 di Fortnite. Prima ancora dell’annuncio ufficiale, però, le sfide sono state svelate da un leak.

Per questa Stagione 8 Settimana 7 di Fortnite, ci saranno tre sfide gratuite e quattro esclusive per chi è in possesso del Pass di Battaglia corrente. Vediamole assieme:

Infliggi danni ai nemici mentre ti muovi sulla zipline (Gratis)

Colpisci gli avversari con il piccone (Gratis)

Elimina i nemici nelle varie zone segnalate (Gratis)

Colpisci gli avversari dall’alto

Trova i forzieri a Sponde del Saccheggio e Spiagge Snob

Visita i Campi Pirata in una sola partita

A queste si aggiunge una sfida strutturata in più fasi:

Vai al Crocevia del Ciarpame e al Quartiere in una sola partita Vai a Parco Pacifico e Sprofondo Stantio Visita Spiagge Snob e Borgallegro in una sola partita

Come già detto, si tratta di un leak, quindi è possibile che non tutte le informazioni siano corrette, per scoprire se le sfide sono realmente queste basterà attendere questo pomeriggio, quando Epic Games le rilascerà ufficialmente. Diteci, cosa ne pensate di queste sfide per la Stagione 8 Settimana 7 di Fortnite? Le trovate complesse?