Fortnite, update 11.11: giocatori scovano i primi cambiamenti segreti

L'update 11.11 di Fortnite ha portato vari cambiamenti segreti che Epic Games non ha svelato, come sempre. I giocatori li stanno però trovando.

Come vi abbiamo già segnalato, quest’oggi, seppur con 24 ore di ritardo, Epic Games ha rilasciato l’update 11.11 di Fortnite. Purtroppo, le uniche novità sostanziali introdotte riguardano Salva il Mondo, la modalità PvE. Sono state fatte delle modifiche alla Battaglia Reale e alla Modalità Creativa, ma Epic, con l’arrivo del Capitolo 2, ha smesso di segnalare quali sono, con grande disappunto degli appassionati.

Ovviamente la community non ha accettato la cosa, quindi si è messa all’opera per scovare i cambiamenti e segnalarli a tutti i giocatori. Prima di tutto, pare che sia stato introdotto un sistema di ricerca all’interno dell’armadietto che ci permette di trovare più comodamente una skin tra quelle che abbiamo acquistato o ottenuto con il Pass Battaglia: molto utile per chi gioca a Fortnite da tempo e ama cambiare spesso il proprio look.

Ditegli addio

Per quanto riguarda il gameplay, è stato ridotto il numero massimo di granate trasportabili in un slot, passando da 10 a 6: una modifica sensibile, probabilmente finalizzata a impedire ai giocatori di lanciare troppe bombe contro le strutture nemiche. Inoltre, l’isola che si trova al centro della mappa è stata “ripulita” dalle creature viola introdotto con l’evento di Halloween dedicato ai Fortnitemares.

Per ora questo è quanto è stato scoperto, anche se è possibile che ci sia dell’altro. È veramente un peccato che Epic Games sia così chiusa riguardo alle modifiche: tutti i giocatori vorrebbero poter sapere quali sono state le modifiche, senza doverlo scoprire per caso durante il gioco. Diteci, voi cosa ne pensate dell’update 11.11 di Fortnite? Questi primi cambiamenti sono per voi utili, oppure sperate che gli appassionati di tutto il mondo scovino qualcosa di diverso?