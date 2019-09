Fortnite X Batman svelato ufficialmente, tutti i dettagli

Epic Games ha finalmente deciso di rivelare al grande pubblico i dettagli dell'evento di Fortnite dedicato al celeberrimo supereroe Batman.

Dopo giorni e giorni di attesa Epic Games ha finalmente deciso di togliere gli ultimi veli che coprivano l’attesissima collaborazione tra Fortnite e Batman, annunciando ufficialmente tutti i dettagli relativi al tanto importante evento. Ovviamente, nonostante la segretezza tenuta dal publisher, alcuni dettagli erano già emersi grazie agli immancabili leak mentre altri sono riusciti fortunatamente a rimanere celati fino ad’ora.

Come previsto Città Pinnacoli è diventata Gotham City mentre le due skin oggetto di leak si sono rivelate veritiere. Catwoman può essere acquistata con 1200 V-Bucks mentre per Batman servono invece 20 euro. Confermate, infine, le tanto attese sfide dedicate. Potete osservare questo ed altri dettagli comodamente nel trailer d’annuncio in questione direttamente qui sotto.

Le sfide rilasciate prendono il nome di “Benvenuto a Gotham City” e sono le seguenti:

Infliggi 250 danni agli avversari con Batrang esplosivi

esplosivi Accendi 3 diversi Bat-Segnali fuori da Gotham City

fuori da Usa lo Spara-rampino di Batman in tre partite diverse

di in tre partite diverse Disinnesca tre bombe di Joker in vari luoghi indicati

in vari luoghi indicati Infliggi danni agli avversari entro 30 secondi dopo aver utilizzato uno Spara-rampino di Batman

di Infliggi danni con un Batrang, usa uno Spara-rampino e accendi un Bat-segnale nella stessa partita

Completando due tra le seguenti sfide si riceverà uno sfondo, con 4 un’emblema e con 7 un deltaplano dedicato al celebre supereroe.

Che ne pensate di questa notizia, vi piacciono tutte le novità presentate da Epic Games per questa particolare collaborazione? Acquisterete sul celebre battle royale qualcuno degli oggetti rilasciati per l’occasione? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!