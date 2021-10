Forza Horizon 5 citerà alcune delle più famose IP Xbox e non solo, ecco come

Ci stiamo avvicinando sempre più all’uscita dell’attesissimo Forza Horizon 5 che, insieme ad Halo Infinite, prometterà ai fan delle produzioni Xbox di concludere il 2021 con due veri e propri grandi blockbuster tripla A.

Mentre attendiamo di poter girovagare per il Messico di Forza Horizon 5, in rete è stata pubblicato uno dei contenuti di personalizzazione del proprio veicolo nel nuovo Forza Horizon. Nello specifico in questo quinti capitolo verranno citate alcune delle più importanti IP di Xbox, ma non solo.

Come viene mostrato su Twitter, i giocatori potranno modificare il clacson delle proprie auto, andando anche ad implementare dei suoni tematici di Halo, DOOM, Ori and the Blind Forest, Killer Instinct, Banjo Kazzoie, Battletoadse The Outer Worlds.

Featuring: Halo, Doom E1M1, Banjo Kazooie, Killer Instinct, Ori, Outer Worlds and Battletoads

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 uscirà il prossimo 9 novembre su Xbox One, Xbox Series X|S, PC; e sarà disponibile al day one anche nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass.