Forza Horizon 5: più di 400 auto al lancio, di cui “solo” 30 Porsche

Forza Horizon 5 è sicuramente il titolo next-gen più atteso per Xbox Series X e Series S assieme ad Halo Infinite, e pare che il suo parco auto sarà sterminato: si parla di oltre 400 autovetture, di cui ben 28 sono Porsche.

La nuova ambientazione di Forza Horizon 5, il Messico, avrà una varietà di ambientazioni, condizioni meteo e sfide che probabilmente è seconda solo alla vastità dei tipi di veicoli utilizzabili. Con le sue prerogative tecniche, di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima, e i suoi tanti contenuti, il quinto capitolo di Forza Horizon si appresta ad essere uno dei titoli di punta dell’Xbox Game Pass dato che sarà disponibile nel catalogo dal lancio, e in generale una punta di diamante del mondo Microsoft.

Playground Games, gli sviluppatori di Forza Horizon 5, hanno appena reso nota la lista di tutte le Porsche (in totale 28) disponibili al lancio nel gioco. Ve la ripubblichiamo qui, completa di anno di uscita:

Prepare for ludicrous speed. The all-electric @Porsche Taycan Turbo S is #NewToForza pic.twitter.com/3cx4dY0x85

