È già passato un anno da quando Forza Horizon 5 fece il suo debutto sulle piattaforme Xbox e su PC, e ancora oggi il titolo arcade di Playground Games continua a far divertire gli appassionati con tanti nuovi aggiornamenti e novità. Il team britannico al momento è impegnato anche nello sviluppo del nuovo Fable, ma a quanto pare non ha alcuna intenzione di abbandonare al suo destino il gioco di corse, e proprio ieri sono state annunciate tutta una serie di importanti novità in arrivo per la versione PC del gioco.

Insieme al prossimo aggiornamento chiamato Series 14 “Donut Media”, i giocatori PC riceveranno anche una miriade di opzioni grafiche nuove di zecca insieme al miglioramento delle prestazioni. Tutto questo insieme farà brillare Forza Horizon 5 (lo potete acquistare su Amazon) come mai prima d’ora. Playground Games ha in mente di implementare tutta una serie di impostazioni grafiche come il raytracing, il quale permetterà di aggiungere al gioco riflessi sulle carrozzerie delle macchine ancora più fedeli alla realtà, ma non è tutto.

Tutti i giocatori che montano sul proprio PC schede grafiche AMD, NVIDIA e Intel potranno sfruttare anche la funzione AMD FSR 2.0, la quale permette di renderizzare Forza Horizon 5 in 4K migliorando sensibilmente le prestazioni del gioco senza mandare sotto sforzo il PC. Ma le novità prestazionali non terminano qua, dato che chi gioca con schede NVIDIA RTX potrà godere anche del supporto della funzionalità NVIDIA DLSS Super Resolution.

Tutto questo è in arrivo molto presto, con il prossimo aggiornamento Series 14 Donut Media che verrà rilasciato il prossimo 8 novembre. Siamo sicuri che i giocatori PC che già apprezzano questo titolo sapranno godere delle migliorie in arrivo che renderanno Forza Horizon 5 un gioco ancora più prestante e fedele alla realtà grazie a una miriade di nuove impostazioni grafiche ancora più personalizzabili che mai.