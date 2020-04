Forza Motorsport 8 sarà fotorealistico e ambizioso

Il nuovo capitolo di Forza Motorsport – conosciuto come Forza Motorsport 8 – è uno dei videogiochi più attesi per la nuova Xbox Series X. Dopo diverso tempo passato a rilasciare un seguito ogni due anni, Turn 10 e Xbox Game Studios hanno deciso di seguire l’esempio Halo Infinite, ricostruendo il gioco da zero.

Ed ecco quindi che il nuovo Forza Motorsport rischia di non arrivare quest’anno e se per questo, nemmeno l’anno prossimo. Turn 10 si sta ingrandendo in maniera poderosa, diventando mano a mano che il tempo passa, sempre più ampio, andando a pescare talenti da tutto il mondo.

L’obiettivo è ricominciare da capo, ricostruire i modelli poligonali delle auto, rivedere le piste e soprattutto realizzare un motore fisico ex novo. Proprio nelle ultime ore è stato pubblicato un video dalla GDC digitale, in cui Turn 10 racconta come si sta evolvendo il nuovo capitolo e quale tecniche stanno principalmente utilizzando.

Innanzitutto si sta sfruttando un tecnica di skybox – realizzazione del cielo, compreso il meteo – simile a quanto visto nell’incredibile Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games, in più si sta lavorando duramente sul ray tracing e su come sfruttarlo adeguatamente per migliorare l’impatto visivo. Quest’ultimo è di primaria importanza, per questo lo studio americana sta pensando di sfruttare la tecnica della fotogrammetria per rendere ambientazioni e circuiti praticamente fotorealistici.

Insomma, Forza Motorsport 8 – o comunque il nuovo capitolo – sembra essere una sorta di reboot. Il gioco più ambizioso mai realizzato dallo studio e che punta a essere il nuovo metro di paragone per i racing game del futuro. Difficilmente lo vedremo tanto presto, ma almeno ora sappiamo che la software house è completamente focalizzata sul gioco e che non vuole in alcun modo ripetere gli errori del passato. Aspettiamoci quindi una modalità carriera maggiormente approfondita e un multiplayer costruito per l’Esports e per tutte le gare competitive.