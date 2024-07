Aliens Fireteam Elite 2 sarebbe in arrivo il prossimo anno

Sono emerse online informazioni sul non ancora annunciato Aliens Fireteam Elite 2, offrendo un primo sguardo al secondo capitolo della serie che dovrebbe essere rilasciato il prossimo anno.

Secondo una presentazione trapelata, il gioco noto come Project Manacondo rappresenta il prossimo capitolo della saga e promette di migliorare le meccaniche e l'atmosfera dell'originale.

A differenza del predecessore, il nuovo titolo non presenterà personaggi personalizzabili, ma cinque classi predefinite:

The Swift

The Deadly

The Silent

The Commander

The Ranger

Ogni archetipo avrà armi e abilità speciali uniche, che i giocatori potranno sfruttare nella nuova campagna storia insieme ad altri due partecipanti.

Oltre alla modalità principale, Aliens Fireteam Elite 2 includerà anche una nuova modalità chiamata Annihilation, descritta come una variante della classica modalità Orda.

Un elemento interessante emerso dalla presentazione è che il gioco non conterrà microtransazioni, una scelta insolita per questo tipo di titoli al giorno d'oggi.

Il primo Aliens Fireteam Elite (acquistabile su amazon) non è stato considerato uno dei migliori giochi basati sul franchise. Sarà quindi interessante vedere come Cold Iron Studios migliorerà gli aspetti critici dell'originale per offrire un'esperienza di gioco superiore.

Aliens Fireteam Elite 2 è attualmente in sviluppo per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Maggiori dettagli sul gioco verranno probabilmente rivelati nei prossimi mesi in vista del lancio previsto per il 2024.