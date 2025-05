Funcom apre la beta di Dune: Awakening a, quasi, tutti

La controversa gestione dell'accesso alla beta di Dune: Awakening ha suscitato malumori nella community di giocatori che avevano preordinato il titolo. In un dietrofront dell'ultimo minuto, Funcom ha deciso di estendere l'accesso al weekend di prova a tutti i possessori dei preordini, rispondendo alle critiche di chi aveva già investito nel gioco senza ricevere quella che molti consideravano una ricompensa scontata. La decisione, arrivata solo alcune ore dopo l'inizio della beta, evidenzia problematiche nella pianificazione dell'evento che hanno costretto la software house a correre ai ripari.

Inizialmente, l'accesso alla beta era limitato a chi aveva ottenuto uno dei "decine di migliaia" di codici distribuiti tramite giveaway e concorsi, creando una situazione paradossale in cui nemmeno chi aveva già pagato 50 dollari per il gioco aveva la certezza di poterlo provare in anteprima. Un approccio che ha lasciato perplessi molti fan, considerando che l'accesso anticipato rappresenta tradizionalmente uno dei principali incentivi per il preordine di titoli in sviluppo, specialmente nel caso di un MMO survival ambientato nell'universo di Dune.

L'annuncio del cambiamento è arrivato attraverso i canali social di Funcom: "Tutti coloro che hanno preordinato Dune: Awakening possono ora accedere al Beta Weekend! Abbiamo ascoltato il vostro feedback su questo punto. Se già possedete o decidete di preordinare una qualsiasi delle edizioni durante questo weekend, dovreste ora vedere anche un prodotto Beta Weekend nella vostra libreria Steam." Una comunicazione che, se da un lato ha risolto il problema, dall'altro ha evidenziato la mancanza di pianificazione nella gestione dell'evento.

La modifica in corsa ha generato un'ulteriore complicazione: molti giocatori che avevano preordinato il gioco avevano già ottenuto e riscattato un codice beta attraverso i giveaway, rendendo di fatto inutilizzati quei codici che avrebbero potuto essere assegnati a utenti senza preordine. Un'inefficienza distributiva che ha limitato la portata potenziale dell'evento test, riducendo il numero di nuovi giocatori che avrebbero potuto provare il titolo.

La situazione appare particolarmente singolare alla luce delle recenti dichiarazioni di Funcom, che appena un giorno prima dell'inizio della beta aveva affermato "Questo non è il nostro primo rodeo" in riferimento al lancio di MMO e giochi survival. Se quella rassicurazione era rivolta principalmente alla stabilità dei server, la gestione dell'accesso alla beta sembra contraddire l'esperienza vantata dal team, rappresentando un inciampo significativo proprio nella fase iniziale della presentazione del gioco al pubblico.

Il weekend di beta di Dune: Awakening, iniziato oggi e in programma fino al 12 maggio, rappresenta un'importante occasione per gli appassionati dell'universo creato da Frank Herbert di esplorare l'adattamento videoludico in chiave MMO survival. Il titolo, disponibile al preordine a 50 dollari su Steam, è uno dei progetti più attesi dagli amanti del genere, che combina elementi di sopravvivenza con un'ambientazione ricca di fascino come quella del pianeta Arrakis.

Nonostante la confusione iniziale, Funcom è riuscita a correggere rapidamente il tiro, dimostrando capacità di ascolto verso la propria community. Resta da vedere se questa esperienza servirà da lezione per la gestione delle prossime fasi di test e per il lancio definitivo del gioco, un momento cruciale in cui la software house dovrà dimostrare che la sicurezza espressa nelle proprie capacità non era infondata.