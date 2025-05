G-Sync e FreeSync arrivano finalmente sugli OLED di Samsung

Samsung ha finalmente annunciato l'integrazione della tecnologia Nvidia G-Sync nei suoi televisori OLED del 2025. Questa novità rappresenta un punto di svolta per i videogiocatori che preferiscono l'esperienza immersiva offerta dagli schermi di grandi dimensioni dell'azienda, eliminando problemi storici come lo screen tearing e il fastidioso stuttering durante le sessioni di gioco più intense. Il colosso coreano sembra determinato a ridefinire il concetto di televisore, trasformandolo in una piattaforma gaming completa che sfida il tradizionale dominio dei monitor dedicati.

Tra le innovazioni più interessanti della nuova gamma OLED 2025 troviamo la modalità AI Auto Game, una funzionalità progettata per analizzare automaticamente il genere di gioco e il contenuto delle scene, ottimizzando in tempo reale parametri di immagine e suono. Questa tecnologia promette di eliminare la necessità di regolazioni manuali, rendendo l'esperienza più immediata per l'utente medio. Samsung introduce anche una nuova Game Bar che permetterà modifiche rapide alle impostazioni senza dover uscire dal gioco, un dettaglio apparentemente secondario ma che migliora notevolmente l'esperienza d'uso quotidiana.

Il sistema Motion Xcelerator, supportando frequenze fino a 165Hz, lavorerà in sinergia con G-Sync per garantire quella che Samsung definisce "fluidità eccezionale e nitidezza cristallina durante le scene d'azione più concitate". Non è una promessa da poco, considerando quanto la fluidità sia cruciale nei titoli competitivi moderni.

Kevin Lee, Executive Vice President del team Customer Experience per la divisione Visual Display di Samsung Electronics, ha sottolineato come i nuovi OLED del 2025 siano progettati per "offrire prestazioni di livello elite anche ai giocatori più competitivi". Un'affermazione che evidenzia il posizionamento strategico di questi prodotti, pensati non solo per l'intrattenimento passivo ma come vere e proprie piattaforme interattive.

L'introduzione di G-Sync non è l'unica novità sul fronte della sincronizzazione. Samsung ha anche annunciato l'integrazione di AMD FreeSync Premium Pro, evoluzione del supporto FreeSync già presente nelle generazioni precedenti. Questo livello premium della tecnologia AMD è l'unico a offrire FreeSync HDR e una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz in 4K, caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per chi utilizza schede grafiche AMD.

La compatibilità estesa con entrambe le principali tecnologie di sincronizzazione disponibili sul mercato (NVIDIA e AMD) rappresenta un chiaro segnale della volontà di Samsung di creare un ecosistema inclusivo, capace di adattarsi a configurazioni hardware diverse. Queste funzionalità si aggiungono alla già esistente Auto Low Latency Mode e al Samsung Gaming Hub, formando un pacchetto di caratteristiche gaming completo e versatile.

Il modello S95F sarà il primo a ricevere la compatibilità G-Sync, con un'implementazione graduale su altri modelli della linea OLED 2025 nel corso dell'anno. Sebbene gli appassionati più esigenti probabilmente continueranno a preferire monitor da gaming specializzati per le loro sessioni più competitive, questi miglioramenti rappresentano un'ottima notizia per chi desidera godersi un'esperienza di cloud gaming occasionale sul grande schermo del salotto.