Game Bar Windows 10: Spotify, Chat e altro in arrivo

Windows aggiorna la Game Bar con tante nuove funzioni richieste dal pubblico: ecco le ultime novità per il mondo videoludico di Windows 10.

Microsoft ha annunciato che sono iniziati dei test per varie funzioni, in formato beta, per Game Bar su Windows 10. Game bar è un overlay realizzato per Windows che funziona con qualsiasi gioco PC e può essere attivato premendo la combinazione di tasti “Win+G”.

Durante il X018, Microsoft ha “condiviso il proprio impegno nel cercare di migliorare il videogaming PC su Windows 10.” La casa di Redmond aveva anche aperto un PC Gaming Idea Drive, per dare un luogo agli utenti nel quale condividere i propri suggerimenti.

Oggi, scopriamo che sono state introdotte le seguenti novità, seguendo le richieste dei giocatori:

Spotify : tramite l’apposito widget, è possibile avviare Spotify, mettere in pausa e saltare da una canzone all’altra, cambiare uscita audio e selezionare una playlist. Per usare Spotify nella Game bar, dovrai istallare l’app di Spotify per Windows.

: tramite l’apposito widget, è possibile avviare Spotify, mettere in pausa e saltare da una canzone all’altra, cambiare uscita audio e selezionare una playlist. Per usare Spotify nella Game bar, dovrai istallare l’app di Spotify per Windows. Gallerie e meme : è già possibile catturare uno screenshot e condividerlo direttamente su Twitter, senza lasciare il gioco, ma con il nuovo update è possibile trasformare gli screenshot in meme. Tramite il widget “Cattura” si acquisisce un video o un’immagine, questi possono essere poi modificati e condivisi tramite Twitter.

: è già possibile catturare uno screenshot e condividerlo direttamente su Twitter, senza lasciare il gioco, ma con il nuovo update è possibile trasformare gli screenshot in meme. Tramite il widget “Cattura” si acquisisce un video o un’immagine, questi possono essere poi modificati e condivisi tramite Twitter. Amici, chat e Mixer : con il widget “Xbox Social” si può vedere quali amici sono online, a cosa stanno giocando, inviare loro un messaggio o visionare il loro stream Mixer, tutto tramite la Game Bar.

: con il widget “Xbox Social” si può vedere quali amici sono online, a cosa stanno giocando, inviare loro un messaggio o visionare il loro stream Mixer, tutto tramite la Game Bar. Interfaccia utente personalizzabile: è possibile personalizzare la Game bar decidendo quali widget far apparire e dove posizionarli.

Per poter accedere alla versione beta di Game bar bisogna compiere i seguenti passi:

Esegui l’Xbox Insider Hub su Windows 10 (se non ce l’hai, puoi trovarlo sullo store Windows 10)

Seleziona “Insider Content” in alto a sinistra

Seleziona “Windows Gaming”: se la tua build di Windows 10 è #17763 o superiore, avrai accesso a Game bar (in qualsiasi gioco, premi Win+G per attivarla).

Diteci, state già provando queste nuove funzioni? Cosa ne pensate?