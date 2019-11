Game of the Year: Sony PlayStation ha 13 nomination in 15 anni

Ieri sera abbiamo scoperto quali sono i candidati per i Video Game Awards 2019. Lo show di Geoff Keighley prosegue il proprio successo e continua a dispensare premi per i migliori giochi dell’anno. Alla fine, però, c’è solo un singolo Game of the Year che può vantare il primato assoluto. Come abbiamo da poco scoperto, anche quest’anno c’è un titolo Sony PlayStation a concorrere, Death Stranding. Ciò porta il conteggio di Sony dei nominati al GOTY a 13, in soli 15 anni.

Prima di tutto, vediamo la lista completa:

2005: God Of War

2006:

2007:

2008: Little Big Planet

2009: Uncharted 2: Nel covo dei ladri

2010: God Of War 3

2011: Uncharted 3: L’inganno di Drake

2012: Journey

2013: The Last Of Us

2014:

2015: Bloodborne

2016: Uncharted 4: Fine di un ladro

2017: Horizon: Zero Dawn

2018: God of War e Marvel’s Spider-Man

2019: Death Stranding

God of War ha dominato lo scorso anno

Questa lista è stata composta prendendo in considerazione i VGA e i TGA in qualità di premi “ufficiali”. Come potete vedere, solo in tre annate (2006, 2007 e 2014) Sony non è stata nominata. Lo scorso anno, addirittura, erano ben due i titoli Sony PlayStation a concorre per il premio di Game of the Year: Marvel’s Spider-Man e God of War, con quest’ultimo che ne è uscito vincitore (sconfiggendo anche uno “purosangue” come Red Dead Redemption 2).

Come viene fatto notare anche su ResetEra, il prossimo anno sarà rilasciato anche The Last of Us Part II, il nuovo gioco di Naughty Dog: a meno di sorprese (negative), sarà anch’esso un probabile concorrente per il premio di Game of the Year. Di certo Sony PlayStation non può essere criticata per le proprie produzioni interne, fiore all’occhiello della sua offerta ludica. Speriamo che anche negli anni a venire i giochi first-party sia di qualità talmente elevata da meritare sempre di essere parte di queste premiazioni.

Diteci, tra quelli elencati, qual è il vostro preferito in assoluto?