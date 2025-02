Game Pass tascabile? È possibile con questa minuscola console diventata virale

La Retroid Pocket 4 Pro, una potente console portatile Android dal design retrò, sta riscuotendo grande successo su AliExpress al prezzo di soli 215 euro. Nonostante le dimensioni compatte, con uno schermo da 4,7 pollici, offre, infatti, prestazioni elevate - per lo meno per le sue dimensioni - grazie al processore MediaTek Dimensity 1100.

Questa console rappresenta un'interessante alternativa agli smartphone per il gaming in mobilità dato che, a differenza dei telefoni, è progettata specificamente per il gioco, con controlli integrati e un formato ottimizzato per lunghe sessioni di utilizzo. Il suo punto di forza è la combinazione di un design ispirato alle console vintage con componenti hardware moderni.

La Retroid Pocket 4 Pro è dotata di uno schermo touch HD da 4,7 pollici, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Il processore MediaTek Helio G99 garantisce prestazioni sufficienti per eseguire la maggior parte dei giochi Android senza problemi, anche se non ai livelli dei top di gamma.

Oltre a essere dotata di sistema operativo Android, il che consente di accedere al vasto catalogo di giochi e app del Google Play Store, il suo vero punto di forza è che supporta i principali servizi di cloud gaming come Xbox Game Pass, Amazon Luna e NVIDIA GeForce NOW, permettendo di giocare a titoli AAA come Halo Infinite, Assassin's Creed Valhalla o Cyberpunk 2077 direttamente sulla mini console, a patto di avere una connessione internet stabile.

La console si rivela particolarmente adatta per i giochi mobile più popolari come Genshin Impact, Call of Duty: Mobile e Among Us. I controlli fisici offrono infatti un'esperienza di gioco nettamente superiore rispetto all'utilizzo di uno smartphone, aumentando la precisione e il comfort durante le sessioni prolungate. Insomma, un'ottima trovata per chi vuole giocare ovunque con una console ancora più portatile rispetto a una handheld come Steam Deck o Nintendo Switch.