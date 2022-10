GameDivision, la sezione videogiochi di Tom’s Hardware, ha affrontato nel corso degli ultimi 5 anni (sono già passati 5 anni? Caspita), un’evoluzione editoriale importante, accrescendo di autorevolezza, numeri e ponendo le basi per una community che ama i videogiochi e apprezza il modo in cui li trattiamo.

Dopo diversi traguardi raggiunti, ora è arrivato il momento di iniziare un nuovo percorso che porterà la verticale di videogiochi a fondamentali cambiamenti e novità che cambieranno la visione della nostra realtà, non solo nel presente ma anche e soprattutto nel prossimo futuro, in particolar modo dal 2023.

Ci sarà tempo e modo per raccontarvi ciò che abbiamo in mente di costruire a livello editoriale il prossimo anno; con importanti differenze grafiche e tecniche di cui tuttavia non possiamo ancora accennarvi, ma che comprenderanno grossi perfezionamenti per quanto concerne qualità, tipologia di notizie e articoli. Oltre a questo, una chiara indicazione sul nostro focus, che non perderà certamente l’impegno lato gaming su console, ma che tuttavia comincerà a focalizzarsi maggiormente sul PC Gaming e su tutto ciò che ne fa parte: periferiche, videogiochi, client, impostazioni, guide.

Ciò che vogliamo annunciare oggi riguarda il primo passo di questo percorso, la prima pietra che porterà GameDivision a una propria indipendenza comunicativa, atta non solo a dare più risalto a tutta la componente videoludica ma anche a distaccare con maggior chiarezza i vari compartimenti verticali di Tom’s Hardware.

A partire da oggi, GameDivision avrà un proprio canale Instagram ufficiale, TikTok e soprattutto un canale YouTube proprietario che disporrà di contenuti originali e creativi, sviluppati da un team giovane, pronto e aperto ad ascoltare feedback di qualunque tipo, affinché si possa costruire insieme qualcosa di importante e soprattutto che possa incontrare le esigenze di tutti.

Canale Instagram

Canale Instagram di GameDivision -> Clicca qui per iscriverti

Il nostro canale Instagram è pensato per mostrarvi in maniera più ravvicinata i prodotti in arrivo in redazione: press kit, controller, periferiche particolari, console e quant’altro. Oltre a questo, diversi reel e contenuti creativi, mini recensioni, sondaggi, quiz e foto/video racconti sui nostri viaggi lavorativi.

Cosa troverete

Reel su prodotti, notizie e curiosità

Foto di prodotti: periferiche, press kit e videogiochi

Screen e virtual photography dei videogiochi del momento

Sondaggi e Quiz

Foto e aggiornamenti dai press tour

Cosa NON troverete

Notizie testuali

Canale YouTube

Canale YouTube di GameDivision -> Clicca qui per iscriverti

Il canale YouTube è una scommessa su cui vogliamo fortemente puntare. Da sempre abbiamo pensato di voler creare un nostro ambiente dove poter parlare di videogiochi senza restrizioni e con un pubblico più verticale. Il nostro intento è cercare di regalare agli utenti qualcosa di nuovo, magari puntando a video sperimentali e idee fuori dall’ordinario, così da non rappresentare un’altra mera testata editoriale, ma qualcosa di più familiare, ma che possa comunque mantenere un livello di critica incisivo.

Cosa troverete

Shorts delle principali notizie e curiosità

Video discussioni su tematiche del momento e non solo

Video guide di videogiochi

Recensioni e anteprime videogiochi PC

Analisi tecniche giochi PC

Video su periferiche gaming PC/Console

Live dedicate e maggior contatto con la redazione gaming

Cosa NON troverete

Niente trailer caricati

Niente video news classiche

Niente recensioni di videogiochi esterni al mondo PC

Canale TikTok

Canale TikTok di GameDivision -> Clicca qui per iscriverti

Il canale TikTok è pensato per essere un raggruppamento dei reel del momento, oltre che il luogo per trovare un po’ più della nostra quotidianità in ufficio e fuori.

Gruppo Telegram

Canale Telegram di GameDivision -> Clicca qui per iscriverti

Il canale perfetto per chi vuole rimanere in contatto con la redazione: porre domande, discutere, dare feedback ed essere informati sui contenuti in arrivo, magari fornendo informazioni esclusive su ciò che si è provato (chiaramente post embargo) e maggiori approfondimenti su alcune tematiche in maniera più informale.