Games With Gold novembre 2019: ecco i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360

Sono stati svelati tramite il canale Youtube ufficiale Xbox i nuovi giochi gratis disponibili col servizio Games With Gold per Xbox One e Xbox 360.

Giunti ormai alla fine di ottobre, è arrivato il momento per Microsoft di svelare i prossimi giochi che verranno aggiunti al servizio Games With Gold. Tramite il canale Youtube Xbox sono stati presentati i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 disponibili grazie a Games With Gold di novembre 2019.

I videogiochi scelti per il mese di novembre 2019 sono i seguenti:

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – Xbox One (1 – 30 novembre)

The Final Station – Xbox One (16 novembre – 15 dicembre)

Star Wars: Jedi Starfighter – Xbox 360 (1 – 15 novembre)

JoyRide Turbo – Xbox 360 (16 – 30 novembre)

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter è un’avventura investigativa che unisce azione ed esplorazione in un thriller che metterà alla prova l’intuito dei videogiocatori impersonando il leggendario detective londinese Sherlock Holmes. The Final Station invece, vi farà attraversare un mondo sul ciglio della devastazione in treno, scendendo ad ogni città per raccogliere provviste, prendendovi cura dei passeggeri e mantenendo sempre operativo il treno per assicurarvi di riuscire a raggiungere le stazioni successive.

Per quanto riguarda i titoli Xbox 360; Star Wars: Jedi Starfighter vi metterà alla guida delle navicelle spaziali all’interno dell’universo di Star Wars, più nello specifico durante gli eventi di Episodio II: L’attacco dei Cloni. JoyRide Turbo invece è il titolo di corse seguito del gioco per Kinect Joy Ride, con una grossissima diverenza Joyride Turbo non necessita in alcun modo l’utilizzo del Kinect per poterci giocare. Cosa pensate della selezione del mese di novembre 2019 di Games With Gold? Diteci la vostra.