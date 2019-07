Gamescom 2019: Xbox sarà presente all’evento

Dopo l'incredibile E3 di quest'anno e la reazioni positive alla conferenza di Xbox, Microsoft annuncia che sarà presente alla Gamescom 2019 di Colonia.

Microsoft, a quanto annunciato sul suo sito, porterà una grande lineup di giochi da parte degli sviluppatori di tutto il mondo con quasi 200 stazioni di gioco nel loro stand, tra cui il primo hands-on pubblico di Minecraft Dungeons, la modalità Orda di Gears 5 e i fan potranno anche provare per la prima volta Project xCloud.

Per dare il via alla settimana, lunedì 19 agosto alle 17:00 pm CEST (8:00 a.m. PDT), sarà ospitata in diretta dal Gloria Theatre una puntata speciale di Inside Xbox. Ultime notizie, giochi, accessori e tante novità previste per la puntata.

Oltre alla puntata speciale di Inside Xbox, Microsoft promette di offrire ai fan un’esperienza indimenticabile di più giorni durante la settimana della Gamescom. Durante la manifestazione ci sarà la possibilità per i fan di partecipare ad eventi della community, tornei, sessioni di panel ed altre emozionanti esperienze.

“In Gamescom 2019 sarà la prima volta che i fan in Europa avranno la possibilità di saltare dentro e provare molte delle nostre più recenti esperienze di gioco Xbox Game Studios tra cui: Age of Empires II Definitive Edition, Battletoads, Bleeding Edge, Gears 5, Halo: The Master Chief Collection su PC, Minecraft Dungeons e tanto altro ancora.” si legge sul comunicato. “Inoltre, avremo diversi attesissimi giochi di terze parti a disposizione presso lo stand, tra cui Borderlands 3, Doom Eternal, NBA 2K20 e Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint. I partecipanti alla Gamescom 2019 saranno anche tra i primi in Europa a mettere le mani su Project xCloud e sperimentare la vera potenza del cloud gaming su cellulare“.

Infine ecco gli orari:

Martedì 20 agosto – 9:00 a.m. fino alle 19:00 p.m. CEST (solo per la stampa e il commercio).

Mercoledì 21 agosto – 9:00 – 9:00 a.m. – 20:00 p.m. CEST

Giovedì 22 agosto – 9:00 – 20:00 – 20:00 p.m. CEST

Venerdì 23 agosto – 9:00 a.m. – 20:00 p.m. CEST

Sabato 24 agosto – 9:00 a.m. – 20:00 p.m. CEST