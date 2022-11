Da ormai diversi anni Twitch ha subìto un’esplosione che gli ha permesso di ingigantirsi sempre di più. Molti creatori di contenuti hanno deciso di tentare una carriera sul sito di streaming di proprietà di Amazon e insieme a loro anche il pubblico ha deciso di seguirli in massa in questa nuova avventura. In tutto questo anche diverse grandi realtà hanno proposto un proprio palinsesto, e tra queste spicca il nome di GameStop.

Ebbene sì, anche la nota catena di negozi videoludici ha un canale Twitch dove propone ai propri utenti una serie di dirette di ogni genere, inframezzate da format e ospitate varie. Ora, stando a quanto è emerso in queste ore, apprendiamo che il canale Twitch di GameStop è stato bannato a solamente poche ore dall’inizio della Milan Games Week and Cartoomics 2022; evento in cui la stessa catena videoludica sarà presente come partner con uno stand di grandi dimensioni.

Al momento non si conoscono i motivi di questo ban improvviso, ma se si prova ad accedere al canale su Twitch possiamo scoprire che il tutto è stato causato da “una violazione delle linee guida per la community o delle condizioni per l’utilizzo del servizio di Twitch”. Questa chiusura ovviamente va a mettere i bastoni tra le ruote a tutta la programmazione presente e futura del canale di GameStop, e speriamo vivamente che si sia trattato solamente di un errore e nel caso che tutto si risolva velocemente.

GameStop, dal canto suo, non ha ancora pubblicato alcun comunicato ufficiale a tal proposito, per cui ci riesce difficile poter avere altre informazioni più chiare su quanto è accaduto in queste ore. Quel che è certo è che la catena videoludica sarà presente alla Milan Games Week and Cartoomics da oggi fino a domenica con uno stand in cui saranno presenti anche delle postazioni per provare titolo Nintendo, PlayStation e Bandai Namco.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.