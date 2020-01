GameStop: la retrocompatibilità di PS5 e Xbox Series X migliorerà gli introiti

Ormai si sa che questo 2020 sarà l’anno del cambiamento, passeremo finalmente alla nona generazione di console. Se nel corso del Game Awards Microsoft ha mostrato fisicamente Xbox Series X, non si è visto ancora nulla di tangibile in casa Sony. In questo periodo idilliaco in cui si susseguono rumors vari di questo nuovo capitolo del gaming, c’è chi comunque naviga in cattive acque, stiamo parlando di GameStop.

Il noto rivenditore sta lottando da diverso tempo con un calo drastico di vendite, le azioni lo scorso natale hanno raggiunto un picco negativo di -13,54%. L’ultimo rapporto finanziario ha mostrato una riduzione a doppia cifra la quale è stata attribuita in parte alla fine dell’attuale ciclo di console. La gestione di GameStop è però ottimista sul fatto che le cose cambieranno il prossimo anno, affermando in una recente intervista che nel 2021 ci potrebbe essere una fase di crescita generale. Il CEO di GameStop George Sherman durante la conferenza ICR svoltasi ad Orlando ha strizzando l’occhio alla retrocompatibilità: questa migliorebbe in modo drastico i ricavi dell’azienda.

“Se provate a pensare alle caratteristiche tecniche delle nuove console che stiamo aspettando con il fiato sospeso, uno di queste era che avrebbero mantenuto il lettore ottico, l’altra è la retrocompatibilità, ovvero la capacità di tutti i giochi della generazione precedente di girare sulle nuove console. ” ha detto Sherman. La loro linea di pensiero è che la diminuzione delle vendite di software ed hardware è dovuta al trattenersi da parte dei clienti i quali attendono l’arrivo di Xbox Series X e PS5 che supporteranno la retrocompatibilità. Sherman ha inoltre affermato di sperare che le persone in futuro, grazie a questa, spenderanno di più da GameStop.

Si tratterebbe quindi di un futuro roseo secondo il CEO. Voi cosa ne pensate di questa notizia? Scrivete un commento e fateci sapere.