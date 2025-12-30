One-Netbook ha diffuso le prime immagini del suo ONEXSUGAR WALLET, un dispositivo da gaming Android che adotta uno schermo pieghevole per ridefinire il concetto di trasportabilità. Dopo aver visto gli schermi flessibili cambiare radicalmente il mercato degli smartphone pieghevoli e iniziare a conquistare il segmento dei laptop, questa tecnologia si prepara a fare il suo debutto nel settore delle console handheld, promettendo un compromesso inedito tra portabilità e superficie di gioco.

Il produttore cinese, già noto per l'innovativo ONEXSUGAR SUGAR 1 con configurazione dual-screen trasformabile presentato all'inizio dell'anno, punta ora su un approccio ancora più radicale. Il WALLET si presenta come un dispositivo allungato e stretto che, una volta aperto, rivela un pannello da 8,01 pollici con risoluzione 2480×1860, caratterizzato da un rapporto d'aspetto 4:3 perfetto per gli appassionati di retrogaming e per chi rimpiange l'epoca pre-widescreen.

Il layout dei comandi appare piuttosto completo nella configurazione dispiegata: due stick analogici, un D-pad classico, quattro pulsanti frontali principali e quattro tasti di sistema o menu. Ogni lato ospita due grilletti dorsali, mentre sul retro è chiaramente visibile una griglia di ventilazione per il sistema di raffreddamento attivo. Questo suggerisce che sotto la scocca lavori hardware tutt'altro che entry-level.

Il pannello pieghevole da 8,01 pollici offre una risoluzione di 2480×1860 pixel con rapporto d'aspetto 4:3, ideale per il gaming classico

Secondo le informazioni trapelate, il WALLET dovrebbe montare un SoC Qualcomm di fascia alta dedicato al gaming, ma restano numerosi interrogativi aperti. Quale chip esattamente? La serie Snapdragon 8 Gen recente o forse lo Snapdragon G3x Gen 2 pensato specificamente per le console portatili? E con quanta RAM accompagnata? Questi dettagli tecnici risultano cruciali per valutare le reali capacità prestazionali del dispositivo.

Alcuni aspetti del teaser diffuso sui social sollevano interrogativi sulla modalità d'uso effettiva. Le fonti cinesi menzionano la possibilità di un'interazione split-screen quando il dispositivo è piegato e di uno schermo immersivo completo quando è aperto, ma dalle immagini disponibili non emerge alcuno schermo esterno visibile quando il WALLET è chiuso. Resta quindi da chiarire come l'utente possa effettivamente utilizzare la console nella configurazione compatta senza aprirla completamente.

Il vero nodo cruciale riguarda però il prezzo. L'integrazione di un display pieghevole comporta costi produttivi elevati che inevitabilmente si riflettono sul listino finale, come dimostrato dal mercato degli smartphone pieghevoli dove anche i modelli più accessibili superano abbondantemente i 1000 euro. Per una console Android da gaming, anche di fascia premium, si tratta di un posizionamento estremamente delicato, considerando che dispositivi come ASUS ROG Ally o Lenovo Legion Go offrono specifiche di alto livello a prezzi compresi tra 600 e 800 euro.

Il segmento delle console portatili Android vive un momento di grande fermento, con produttori asiatici come Ayaneo, GPD e lo stesso One-Netbook che sperimentano configurazioni sempre più audaci. Il WALLET rappresenta l'ennesimo tentativo di differenziazione in un mercato sempre più affollato, dove l'innovazione formale deve necessariamente bilanciarsi con praticità d'uso, autonomia e sostenibilità economica.

One-Netbook non ha ancora comunicato tempistiche di lancio o dettagli sulla disponibilità internazionale. Considerando che il mercato europeo rappresenta un bacino importante per questo tipo di dispositivi, resta da verificare se e quando il WALLET arriverà anche da noi, con quali canali di distribuzione e soprattutto a quale cifra. L'azienda dovrebbe fornire specifiche tecniche complete nelle prossime settimane, permettendo finalmente di valutare se questo ambizioso progetto con schermo pieghevole possa realmente trovare spazio tra le alternative già consolidate del settore handheld.