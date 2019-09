Gears 5 Versus e beta di Ghost Recon Breakpoint in live su Twitch

Oggi vi mostriamo la modalità PvP Versus di Gears 5 e a seguire la beta di Ghost Recon Breakpoint in live su Twitch: ecco il link per seguirci.

Questo settembre avremo modo di giocare a una buona quantità di titoli di primo livello, iniziando con Gears 5, del quale vi abbiamo già proposto la nostra recensione a questo indirizzo. Lo sparatutto di The Coalition sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2019 su PC (via Steam e Windows Store) e Xbox One, compreso anche nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. I giocatori in possesso dell’abbonamento e coloro i quali hanno acquistato la Ultimate Edition di Gears 5 potranno iniziare a giocare già da domani. In ogni caso, siamo certi che tutti non vedete l’ora di giocare: in attesa dell’uscita, potete seguire la nostra partita in live su Twitch, sul nostro canale.

Precisamente, giocheremo nella modalità Versus, ovvero il PvP di Gears 5. Ecco le nostre parole a riguardo, scritte nella recensione: “A fare da contenitore di tutto ci pensa il Versus, classico PvP irrinunciabile che si conferma straordinariamente solido e ricco, questa volta con la possibilità – a seconda della modalità- di creare build predefinite che si modificheranno nel corso del match, in base alle vostre kill singole.”

Dopo avervi mostrato Versus, sarà il momento di passare alla beta di Ghost Recon Breakpoint, seguito di Wildland. Il nuovo sparatutto strategico di Ubisoft sembra molto interessante e oggi potremo vedere in diretta come si comporta. Al pari del primo capitolo, si tratta di uno sparatutto pensato sopratutto per la coop, per quanto sia completabile completamente in single player. Avremo un personaggio caratterizzato da una classe e potremo quindi usare armi e strumenti tecnologici, come i droni, per avere la meglio sugli avversari. L’ambientazione promette di essere molto ampia e varia, con foreste, zone urbane, montane e anche un vulcano.

Diteci, quale dei due giochi attendete di più?