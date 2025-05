Gears of War: Reloaded, c'è una buona notizia per gli utenti PS5 e PC

La transizione verso il multipiattaforma sta ridisegnando le regole dell'ecosistema Microsoft, con Gears of War: Reloaded che si pone come esempio emblematico di questa nuova filosofia. Il gioco, in arrivo il 26 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, segna un punto di svolta nella gestione degli account cross-piattaforma, abbattendo alcune barriere che tradizionalmente separavano le diverse community di giocatori.

La casa di Redmond ha infatti chiarito che, contrariamente a quanto molti avrebbero potuto temere, non sarà necessario possedere un account Microsoft per godere delle funzionalità multiplayer di base del titolo, sebbene alcune opzioni avanzate rimangano vincolate alla creazione di tale profilo.

Questa decisione rappresenta un'apertura significativa verso i giocatori che provengono da ecosistemi differenti. Chi desidera semplicemente unirsi alla battaglia senza ulteriori complicazioni burocratiche potrà farlo liberamente. La possibilità di giocare alla campagna in modalità cooperativa con un amico o di affrontare sfide PvP contro utenti di altre piattaforme sarà garantita a tutti, indipendentemente dal possesso di credenziali Microsoft. Un approccio che potrebbe diventare il nuovo standard per le produzioni multipiattaforma degli Xbox Game Studios.

Microsoft ha esplicitamente dichiarato: "Grazie al cross-play su tutte le piattaforme, voi e i vostri amici potete fare squadra ovunque giochiate, senza bisogno di un account Microsoft". Una dichiarazione che sottolinea la volontà dell'azienda di eliminare gli ostacoli alla socializzazione videoludica tra comunità diverse, ponendo l'accento sull'esperienza di gioco piuttosto che sulle politiche aziendali.

Ciononostante, chi desidera sfruttare il potenziale completo dell'interconnessione tra piattaforme dovrà comunque creare e collegare un account Microsoft. Questa scelta sblocca funzionalità premium come la possibilità di inviare inviti diretti a giocatori su sistemi differenti – ad esempio da Xbox a PlayStation o da Steam a Xbox – e di beneficiare della cross-progressione, che consente di trasferire i progressi sia della campagna che del multiplayer tra diversi dispositivi.

Vale la pena ricordare che Gears of War: Reloaded rappresenta un'importante opportunità anche per chi possiede già Gears of War: Ultimate Edition in formato digitale acquistato prima del 5 maggio, poiché questi giocatori potranno effettuare l'upgrade gratuitamente alla nuova versione. Inoltre, il titolo sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass fin dal day one, ampliando ulteriormente la platea di potenziali utenti che potranno accedere al gioco senza costi aggiuntivi oltre all'abbonamento.

Questa strategia di apertura potrebbe segnare un punto di svolta nella politica multipiattaforma di Microsoft, bilanciando sapientemente la necessità di mantenere un ecosistema coeso con quella di accogliere nuovi giocatori provenienti da piattaforme tradizionalmente concorrenti. L'approccio graduale alle funzionalità, che premia chi sceglie di integrarsi maggiormente nell'ecosistema Microsoft senza però penalizzare chi preferisce rimanerne ai margini, potrebbe rappresentare il compromesso ideale per questa nuova fase dell'industria videoludica, sempre più orientata verso l'abbattimento delle barriere tra piattaforme.