Gears POP! disponibile ora al pre-ordine su App Store e GooglePlay

In occasione dell’E3 2019, nel contesto losangelino, The Coalition e Funko avevano annunciato Gears POP! su iOS e Android, il titolo mobile ambientato nell’universo di Gears of War.

Il nuovo gioco, dalle parole rilasciate dalle due società, offrirà un’esperienza basata su partite PVP durante le quali si vestiranno i panni dei personaggi di Gears of War in stile Pop Funko. Il gameplay riprenderà in parte le meccaniche tipiche dei tower defense (come per Clash Royale per intenderci), ma con un focus sulle coperture ed un equipaggiamento di armi ed esplosivi in perfetto stile Gears of War.

A partire da oggi, 31 luglio, Gears POP! è disponibile per il pre-ordine su Google Play e App Store in Nord America. Molto presto quindi, dovrebbe essere attivo anche sugli store europei.

“Per la prima volta su mobile, Gears of War e Funko Pop! uniscono le loro forze per creare esplosive battaglie multiplayer in tempo reale, ambientate nell’universo Gears. Colleziona e potenzia decine degli iconici eroi e cattivi di Gears of War, ognuno caratterizzato dal fantastico design vinilico di Funko Pop! Assembla la squadra più incredibile e conducila alla vittoria nell’arena sfidando altri collezionisti e concorrenti di tutto il mondo in un frenetico combattimento tattico con il noto sistema di coperture!”

Note that @GearsPOP is available for pre-order/pre-registration now on iOS and Google Play. It’s super fun, free to play and available later this summer! pic.twitter.com/MvuAdgKJy2 — Aaron Greenberg (@aarongreenberg) July 30, 2019

Da ulteriori informazioni rilasciate, il gioco sarà free to play in download gratis con supporto per le microtransazioni solo ed esclusivamente su smartphone e tablet. Gears POP! risulta essere un ottimo antipasto in attesa di Gears 5, che vedrà la luce sugli scaffali esattamente il 10 settembre di quest’anno.

Ricordiamo che la data d’uscita di Gears POP! è prevista per il prossimo 2 settembre su dispositivi iOS e Android.