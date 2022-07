Il servizio in abbonamento Nvidia GeForce Now si sta dimostrando uno dei più interessanti su PC, e la quantità di giochi che stanno diventando compatibili è un segno importante. Ogni settimana gli abbonati di tale servizio possono contare su una marea di aggiunte, e come da tradizione è il fine settimana il momento comunicativo per scoprire nel dettaglio quelli che sono i nuovi titoli che si possono giocare nel servizio di cloud gaming.

GeForce Now

In occasione dell’appuntamento GFN di questa settimana, Nvidia svela quella che è la playlist estiva di giochi in arrivo su GeForce Now. Sono ben quattro i nuovi titoli che si uniscono questa settimana al servizio che vanta ora una libreria di oltre 1.300 titoli giocabili in streaming. Gli abbonati possono facilmente trovare nuovi giochi da giocare per creare la perfetta atmosfera estiva. Inoltre, molti dei titoli presenti nel catalogo possono essere acquistati a prezzo ridotto grazie ai Summer Sale di Steam, i quali termineranno domani alle ore 19:00.

L’estate è il momento perfetto per esplorare nuove esperienze videoludiche e GeForce Now offre moltissime possibilità per i suoi abbonati, sia che si tratti di un’avventura da affrontare singolarmente o un titolo multiplayer da giocare insieme agli amici. Basta consultare questo sito per cercare direttamente il vostro titolo preferito o per sfogliare i diversi generi di giochi disponibili per lo streaming da giocare su un Mac, su un dispositivo mobile, su un Chromebook o sulla SHIELD TV recentemente aggiornata.

Vediamo insieme i nuovi giochi aggiunti al servizio GeForce Now:

Matchpoint: Tennis Championships

Starship Troopers: Terran Command

Sword and Fairy Inn 2

Arma Reforged

Questi i titoli aggiunti questa settimana al servizio in abbonamento cloud gaming di Nvidia. C’è qualcosa di vostro gradimento o che riesce a stuzzicare la vostra curiosità?