GeForce Now sbarca su Steam Deck

Nvidia ha annunciato l'arrivo di un'app nativa di GeForce Now per Steam Deck (acquistabile su Amazon) entro la fine dell'anno. Il colosso tecnologico porterà inoltre il suo servizio di cloud gaming su diversi visori VR, tra cui Apple Vision Pro e Meta Quest 3.

L'app nativa per Steam Deck supporterà risoluzioni fino a 4K a 60 fps con HDR quando collegata a una TV, offrendo un'esperienza di gioco ottimizzata rispetto alla versione attuale basata su script. Per quanto riguarda i visori VR, gli utenti potranno accedere a GeForce Now direttamente dal browser integrato, aprendo nuove possibilità per il gaming in realtà virtuale e mista.

Nvidia ha anche confermato l'arrivo su GeForce Now di due importanti titoli Microsoft in uscita quest'anno: Avowed, previsto per il 18 febbraio, e DOOM: The Dark Ages, la cui data di lancio non è ancora stata annunciata.

Queste novità rappresentano un significativo ampliamento dell'ecosistema GeForce Now, che punta a raggiungere un pubblico sempre più vasto offrendo accesso al cloud gaming su dispositivi diversi. L'integrazione con Steam Deck in particolare potrebbe rendere il servizio ancora più appetibile per i giocatori PC, mentre il supporto ai visori VR apre nuove frontiere per l'esperienza di gioco immersiva.

Insomma, sembra proprio che Nvidia stia rafforzando la sua posizione nel settore del cloud gaming. L'espansione su piattaforme come Steam Deck e visori VR dimostra la volontà dell'azienda di rendere GeForce Now un servizio versatile e accessibile su più dispositivi possibili, adattandosi alle diverse esigenze dei giocatori del futuro che con ogni probabilità cominceranno a investire molto più tempo (e soldi) nel cloud gaming.