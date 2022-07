In questi ultimi mesi gli autori del popolare Genshin Impact hanno annunciato alcuni dei prossimi progetti in arrivo prossimamente e che andranno a espandere il sempre più ampio Mihoyoverse. In attesa di poter mettere le mani su queste nuove esperienze, gli appassionati del famoso gatcha game sono tutti interessati al prossimo grande aggiornamento del gioco. La versione 3.0 promette grandi cose, e tra le novità in arrivo ci sono anche dei contenuti molto attesi e nuovi elementi.

Ad annunciare le novità in arrivo in Genshin Impact insieme all’aggiornamento alla versione 3.0 ci ha pensato MiHoyo, con il team cinese che ha pubblicato un nuovo trailer chiamato ‘Sumeru Preview Teaser 01: The Fascinating Dendro Element’. Parliamo di uno degli aggiornamenti più importanti per il popolare gatcha game, dato che andrà a inserire nel gioco un’intera nuova regione insieme a un nuovo elemento.

Si tratta rispettivamente della regione chiamata Sumeru e dell’elemento Dendro. Sebbene quest’ultimo elemento fosse già presente in Genshin Impact, ora i giocatori lo potranno usare grazie all’implementazione della regione di Sumeru. La cosa particolare di questo nuovo elemento Dendro è la sua reazione agli altri elementi già presenti nell’esperienza di gioco. In particolare, una delle interazioni sarà possibile proprio con l’elemento Pyro.

All’interno del nuovo trailer possiamo ottenere molte altre informazioni preliminari sul prossimo grande aggiornamento contenutistico del gioco. Tra questi, il team di sviluppo si è messo anche a discutere di come sono arrivati all’idea di inserire i nuovi elementi nell’esperienza, ma non solo. Viene sottolineato anche come questa nuova porzione del gioco è stata realizzata tenendo bene in mente tematiche importanti come catalisi, saggezza e vita.

Al momento non conosciamo alcuna data di rilascio per l’aggiornamento 3.0 di Genshin Impact, ma MiHoyo ha già confermato che verrà anticipato dal lancio della versione 2.8, la quale arriverà il prossimo 13 luglio.