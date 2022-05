Senza ombra di dubbio Genshin Impact è stato, ed è ancora oggi, uno dei fenomeni di maggiore successo per quanto riguarda il genere degli MMORPG. Il titolo si è presentato fin da subito con uno stile che ha saputo attirare moltissimi appassionati, i quali si sono poi affezionati a tutto il mondo creato da miHoYo. Il team cinese, però, non vuole fermarsi a Genshin Impact e di recente ha annunciato Zenless Zone Zero.

La nuova esperienza targata miHoYo ci trasporta in un titolo puramente action con tutti i tratti distintivi che abbiamo imparato a conoscere in Genshin Impact. Il mondo di Zenless Zone Zero viene raccontato come una realtà pericolosa e costantemente minacciata dalle misteriose calamità conosciute come “Hollows”. Il world building ci presenta anche un’antica civiltà che è stata distrutta e l’ordine mondiale in rovina, ma c’è una città che è ancora in grado di affrontare le calamità: New Eridu.

Il trailer di presentazione di Zenless Zone Zero mette in mostra proprio tutto ciò, ma non solo. Il nuovo titolo dagli autori di Genshin Impact ripropone uno stile artisico che strizza l’occhio pesantemente a molte produzioni anime contemporanee. Il filmato, inoltre, ci permette di vedere la varietà di stili, di personaggi, di ambientazioni e di gameplay che si potranno incontrare in questa nuova esperienza tutta improntata all’azione.

Al momento non abbiamo ancora una finestra di lancio del nuovo gioco di miHoYo, ma il team di sviluppo ha aperto le registrazioni per una prima versione di prova chiamata Tuning Test disponibile per dispositivi mobile e PC.