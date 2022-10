Fin dal suo primo giorno di vita Genshin Impact è riuscito ad attirare a sé un grandissimo numero di appassionati provenienti da tutto il mondo. Ancora oggi, dopo anni dal lancio, il titolo free-to-play di miHoYo rimane una delle esperienze più popolate, con i giocatori che si sono ormai fortemente affezionati ai personaggi e al mondo di questo sempre più immenso gacha game. Ora, a poche ore dall’ultimo evento dedicato alle novità del titolo, arriva una notizia che farà sicuramente molto piacere a noi giocatori italiani.

Immagini del gioco

I fan di Genshin Impact aspettano sempre con gran interesse l’aggiunta di nuovi contenuti all’interno del gioco, e giusto qualche ora fa il team di sviluppo ha alzato il sipario su quelle che saranno le novità in arrivo insieme alla versione 3.2 del gacha game. Sul sito ufficiale del gioco si possono trovare una serie di informazioni, alcune addirittura interattive, che mettono in mostra tutte le novità della nuova versione, ma in tutto questo trova spazio anche la futura traduzione completa in italiano del free-to-play.

Il team di miHoYo ha finalmente annunciato che Genshin Impact supporterà presto anche la lingua italiana. Questo significa che tutta l’esperienza nella sua interezza verrà tradotta con sottotoli in italiano. Questa novità a noi molto gradita, però, non vedrà la luce prima della prossima versione 3.3 del gioco. Purtroppo non ci sarà il doppiaggio in italiano, ma già poter godere dell’esperienza con i sottotitoli sarà sicuramente un qualcosa di molto apprezzato dai fan della nostra penisola.

Genshin Impact Version 3.2 Preview >>Go to V3.2 "Akasha Pulses, the Kalpa Flame Rises" Preview Pagehttps://t.co/Xb9adaZ7Rz The classified project that involves the collective effort of the Akademiya's Six Darshans is approaching its crucial final stage.#GenshinImpact — Genshin Impact (@GenshinImpact) October 24, 2022

Per quanto riguarda il lancio della versione 3.3, che comprenderà la traduzione completa del gioco in italiano, ci sarà da attendere ancora un po’. Il prossimo aggiornamento, solamente citato nell’evento di ieri, infatti, verrà lanciato nel mese di dicembre, anche se al momento non sono ancora state svelate date meglio specifiche da parte del team di sviluppo.