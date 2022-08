In occasione del suo lancio, Genshin Impact ha spaccato sicuramente il pubblico. Sono tantissimi i giocatori che hanno infatti amato il gioco, ma anche tanti altri che invece lo hanno subito criticato a causa delle microtransazioni presenti al suo interno. Qualunque sia il vostro giudizio, però, non si può non apprezzare lo stile grafico del gioco di casa miHoYo, decisamente pulito e decisamente accattivante. Ma sarebbe possibile fare di meglio? Assolutamente sì, visto ciò che ha realizzato un pixel artist statunitense, che ha deciso di re-interpretare lo stile grafico in uno più adatto all’epoca del Game Boy Advance.

Si tratta, come è lecito pensare, di un vero e proprio demake, come ne abbiamo già visti nel corso degli ultimi anni. In questo caso però non si tratta di un demake giocabile, ma semplicemente di una illustrazione, che mira a portarci indietro con il tempo. La grafica di Genshin Impact sembra infatti provenire proprio dall’epoca del Game Boy Advance, a differenza di questi tempi moderni. Dietro l’illustrazione è presente OhoDavi, che ha dedicato anche una piccola animazione, completa di alcuni elementi di gameplay e con tanto di HUD. Chiaramente si tratta (come sempre avviene in questi casi) di un proof of concept: non esiste una versione del genere, sia ufficiale che fan made, che si possa giocare.

Il filmato è stato diffuso tramite Twitter e come potete vedere poco più in basso il cinguettio originale ha racimolato diversi consensi, tanto da essere applaudito da diversi utenti. Un lavoro sicuramente importante, che ha trovato il consenso della community.

Se non siete già dei giocatori di Genshin Impact allora ve lo chiediamo: giochereste la versione originale oppure preferireste mettere le mani su qualcosa di decisamente più artistico e dal sapore retrò? Fatecelo sapere lasciando un commento a questa notizia e continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.