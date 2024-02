Gente malata per i trofei su PlayStation spende soldi per cose assurde

Negli ultimi anni, l'industria dei videogiochi ha visto una quantità di giochi shovelware davvero impressionante, soprattutto su PlayStation. Tra questi, i giochi Stroke di TJ Gardner presentano una premessa apparentemente semplice: un'immagine statica di un animale su sfondo blu, con un contatore di "colpi" che aumenta ogni volta che il giocatore preme il pulsante X. Non ci sono animazioni, effetti sonori sofisticati o grafica di alta qualità, ma nonostante ciò, hanno generato un incredibile successo finanziario.

I titoli "Stroke" creati da TJ Gardner hanno ottenuto oltre 120.000 download e ricavi di oltre 350.000 dollari. Ma qual è il segreto dietro questo successo? TJ Gardner, il genio dietro questi titoli, ha rivelato che il primo gioco ha richiesto solo poche ore di lavoro, mentre quelli successivi sono stati completati in circa mezz'ora. Questo, combinato con una strategia mirata a catturare l'attenzione dei cacciatori di trofei, ha reso i giochi Stroke irresistibili per molti giocatori.

Ebbene sì, alle persone non interessa nulla "giocare" questi titoli, banalmente li acquistano per ottenere trofei di platino a profusione. La cosa buffa è che i "trofei di platino" non portano vantaggi, sono solo uno specchietto per i giocatori.

Shovelware è un termine usato in ambito informatico e si riferisce ad un prodotto software di scarsa qualità immesso sul mercato però in grandi quantità, e che spesso appare sugli scaffali senza che se ne sia mai sentito parlare prima. Il termine "shovelware" è coniato dal suffisso "ware", che indica una merce, e la parola "shovel", badile. Da Wikipedia

Nonostante le minacce di Sony di eliminare i giochi shovelware dal suo store, i giochi Stroke continuano a prosperare. L'attenzione dei media e il supporto dei fan hanno spinto Gardner a esplorare persino nuovi progetti.