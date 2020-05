Ghost of Tsushima: ecco quanto peserà l’esclusiva PS4 al lancio

Con l’ultimo State of Play trasmesso settimana scorsa abbiamo avuto l’opportunità di guardare più da vicino il gameplay di Ghost of Tsushima, l’ultima opera sviluppata da Sucker Punch in arrivo tra poco meno di due mesi su PlayStation 4. Ora che conosciamo data di lancio e diversi nuovi dettagli sulla prossima esclusva Sony, siamo venuti a conoscenza anche delle dimensioni dei file di gioco che avrà il titolo al day one.

Ghost of Tsushima richiederà almeno 50 GB di spazio libero sulla vostra PlayStation 4 per il download e l’istallazione dei file di gioco. Lo conferma direttamente la pagina ufficiale del titolo al’interno del PS Store, dove sono state inserite alcune nuove informazioni sul prodotto; come per l’appunto quanto spazio libero sull’hard disk è necessario liberare per installare i file di gioco.

Ovviamente al momento la pagina di Ghost of Tsushima sul PS Store si riferisce alla grandezza dei file al lancio del titolo, ed è assolutamente possibile che nel tempo, le dimensioni possanno crescere a causa dei diversi aggiornamenti o espansioni che Sucker Punch andrà ad immettere al gioco base.

Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima verrà rilasciato il prossimo 17 luglio in esclusiva su PlayStation 4. Insieme a The Last of Us Parte 2 si preannunciano dei mesi estivi più caldi del solito per le produzioni esclusive di casa Sony. Cosa ne pensate delle dimensioni di Ghost of Tsushima? Vi sembrano appropriate per quello che si è visto finora del titolo? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.