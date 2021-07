Ghost of Tsushima Director’s Cut: gameplay, storia e dettagli su Iki Island

Dopo essere stato annunciato qualche settimana fa, Ghost of Tsushima Director’s Cut riceve una nuova ondata d’informazioni su Iki Island, la nuova isola inedita presente in questa versione del più recente titolo targato Sucker Punch. A svelarci queste novità, insieme ad un primo video dedicato al gameplay di questa nuova area è stata la stessa Sony, con la compagnia che ha dedicato un intero post sul proprio blog a questa nuova Director’s Cut in arrivo nei prossimi mesi.

Come parte di Ghost of Tsushima Director’s Cut, si potrà giocare a una nuova espansione della storia con protagonista Jin, ambientata sull’isola di Iki. Qui ci saranno nuovi luoghi da scoprire, personaggi da incontrare, storie da conoscere e molto altro da esplorare. Il viaggio di Jin inizia quando scopre che una misteriosa tribù mongola ha preso piede su Iki. Questo ennesimo pericolo si presenta a Jin e alla sua gente in modo molto diverso da tutti quelli che hanno affrontato in precedenza.

Come racconta Sucker Punch, questa versione semi-fittizia dell’isola Iki offre un netto contrasto con Tsushima. È una terra selvaggia e senza alcuna legge, segnata da una cruenta guerra e fieramente indipendente; ma i samurai non hanno alcun controllo lì da decenni. Per quanto si sia dimostrato abile, Jin non può affrontare la nuova minaccia mongola da solo, per questo dovrà mettersi alla ricerca di nuovi personaggi da assoldare per il proprio scopo.

Come già annunciato qualche settimana fa, la nuova espansione Iki Island sarà contenuta all’interno della Ghost of Tsushima Director’s Cut, la quale arriverà nei negozi sia fisici che digitali a partire dal prossimo 20 agosto. Infine, se siete già in possesso di una copia di Ghost of Tsushima su PS4, potete preordinare l’upgrade alla Director’s Cut per 19,99 €.