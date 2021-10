Ghost Recon Frontline, annunciato il nuovo titolo della serie

Oggi si festeggiano 20 anni di una delle serie classiche di Ubisoft che ormai da anni accompagna migliaia di videogiocatori in tutto il mondo. Ghost Recon è ormai diventato un brand maturo, ha esplorato tantissimi stili di gameplay e ha avuto alti e soprattutto bassi. Negli ultimi anni infatti la serie non ha sicuramente brillatto sotto l’aspetto dell’innovazione del gameplay, ma i giocatori hanno sempre suscitato un grosso interesse nel capire se il prossimo capitolo della serie potesse essere quello giusto. Questa sera invece Ubisoft ha deciso di lanciare un nuovo capitolo della saga, ecco a voi Ghost Recon Frontline.

Durante l’evento che si è appena concluso per festeggiare proprio i 20 anni del franchise è stato presentato “inaspettatamente” questo nuovo progetto, Nel corso di questa mattina si erano già susseguiti numerosi leak che andassero verso questa direzione, ma ovviamente abbiamo voluto attendere l’ufficialità della notizia per dare l’annucio. Sembra infatti che il titolo sia già in sviluppo da diverso e si possa già richiedere l’accesso per un technical test.

Il titolo sembra essere l’unione di tutto quello che abbiamo visto fino ad ora nella serie principale e portarlo ad un nuovo livello. In Ghost Recon Frontline avremo a che fare con un’esperienza PvP che ci permetterà di scegliere da che parte stare e ovviamente che tipo di missione affrontare con compagni scelti online oppure con i nostri amici di sempre! Il titolo inoltre sembra essere ancora in una fase beta, ma è già possibile partecipare a vari technical test!

Voi cosa ne pensate della serie di Ghost Recon, ma soprattutto siete interessati a questo nuovo capitolo della saga che sembra riportare in auge qualche piccolo squarcio di gameplay dei vecchi capitoli della serie? Fatecelo sapere, soprattutto se siete amanti del brand! Siete inoltre contenti dell’annuncio?