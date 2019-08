Ghostbusters Video Game Remastered, annunciata la data di uscita

È stata quest'oggi annunciata la data di uscita ufficiale di Ghostbusters Video Game Remastered, fissata per il 4 ottobre di quest'anno!

Ci sono due tipologie di persone: chi afferma di aver amato ed amare la saga di Ghostbusters e chi mente. Noi facciamo parte ovviamente della prima categoria, non siamo bravi a mentire, come non siamo bravi a trattenere la felicità nell’annunciarvi la data di uscita ufficiale di Ghostbusters Video Game Remastered, fissata per il 4 ottobre di quest’anno.

L’annuncio arriva direttamente da Mad Dog Games e Saber Interactive. Il videogioco degli Acchiappafantasmi torna in formato remastered il 4 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Insieme all’annuncio è stato rilasciato anche un video gameplay, che potrete gustarvi poco sotto, dello scontro con il gigantesco pupazzo della pubblicità dei Marsh Mallows, una delle scene più iconiche della prima e leggendaria avventura cinematografica degli Acchiappafantasmi.

Gli sviluppatori, promettono di aggiungere al titolo nuovi elementi al sistema di gameplay, per infondere originalità all’esperienza da ri-vivere in compagnia di Ray, Peter, Egon e Winston. Un’esempio di queste nuove aggiunte risiede nella maggior distruttibilità ambientale e nell’ampliamento delle opzioni di personalizzazione offerte dagli innesti modulari dello zaino protonico.

Ricordiamo che a differenza dei precedenti titoli sugli Acchiappafantasmi, usciti nel 1984-1989, Ghostbusters Video Game non era basato su un’opera in particolare, ma rappresentava un seguito della saga cinematografica, con la presenza inoltre, di alcuni elementi della serie animata The Real Ghostbusters, ispirata al primo film.

