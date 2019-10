Lucca Comics & Games 2019, ecco il programma completo

Ecco il programma completo di Lucca Comics & Games 2019. Tante le novità e i ritorni, che contribuiscono a creare una cornice unica.

Torna nella meravigliosa cornice della città di Lucca, il Lucca Comics & Games 2019. Per cinque giorni saranno presenti alla manifestazione i più importanti editori di fumetti e di gioco da tavolo insieme ai grandi nomi del mercato videoludico e cinematografico che proporranno i loro prodotti di punta assieme alle grandi anteprime sul piccolo e grande schermo. L’edizione 2018 della manifestazione ha visto la bellezza di 793.818 presenza complessive e quest’anno l’obbiettivo è ancora più ambizioso.

In programma dal 30 ottobre al 3 novembre, la manifestazione porterà a Lucca tantissimi ospiti dal mondo del fumetto e del fantasy: Hirohiko Araki, Chris Claremont, Jim Starlin, Don Rosa, Zerocalcare, Gipi, Sio, Leo Ortolani, Emil Ferris, Barbara Baldi e tantissimi altri nomi noti. Tra gli ospiti dell’Area Movie, a cura di QMI – Stardust: le giovani protagoniste di The Witcher, Anya Chalotra e Freya Allan, Rebecca Sugar, Alessandro Rak, Lorenzo Mattotti e molti altri. Oltre a numerose anteprime dal mondo del cinema e delle serie tv, tra cui Terminator: Destino Oscuro.

Becoming Human è il tema scelto quest’anno, meravigliosamente rappresentato nel poster firmato da Barbara Baldi poco sopra. Tra virtuale e reale, digitale e analogico, sonno e veglia, carne e metallo, silicio e carbonio, tutti gli incontri sono possibili a Lucca Comics & Games, tutte le storie che vengono raccontate ci fanno scoprire cosa significhi “essere umani”.

Sarà anche un’occasione per ricordare Rinaldo Traini, editore e uomo di cultura, apripista di tutti i festival dedicati ai comics recentemente scomparso, colui che seppe accreditare come fenomeno culturale un genere fino allora popolare.

Attesissimo è il ritorno di Netflix, il più grande servizio d’intrattenimento con più di 151 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, che torna a Lucca con due dei suoi titoli più attesi: la serie cult La casa di carta con un intero padiglione e The Witcher, la nuova produzione originale ispirata all’omonimo bestseller di cui verrà presentato in anteprima mondiale il trailer. Cosa non da poco, durante la manifestazione il pubblico potrà assistere a un incontro con la showrunner di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich e le due giovani protagoniste Anya Chalotra e Freya Allan.

Anche Hasbro sarà protagonista nella cornice lucchese. Verranno svelate in anteprima mondiale le nuove linee di action figure, accessori e veicoli dedicati alla saga di Star Wars e ai supereroi Marvel, alcuni pezzi saranno presentati in esclusiva assoluta. Non solo Star Wars e Marvel ma anche gli appassionati dei robot-veicoli Transformers troveranno pane per i loro denti, nel padiglione monografico di Piazza San Giusto dedicato ai tantissimi Hasbro Fan.

Un’intera città per sognare e divertirsi

Inutile dire quanto importate sia la manifestazione per sognare e divertirsi in compagnia di amici, parenti e colleghi. Una fiera all’insegna del divertimento e delle anteprime, tra le quali il nuovo Call of Duty Modern Warfare. Il Baluardo San Donato vedrà sorgere anche nel 2019 il palco principale, sul quale si alterneranno, tra gli altri, Cristina d’Avena, Giorgio Vanni e i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, ovvero gli amatissimi Oliver Onions. E ancora in piazza Santa Maria sarà allestita una sala cinema speciale per Cyberpunk 2077 mentre Nintendo sbarcherà in piazza Bernardini con Pokémon Spada e Pokémon Scudo, Mario & Sonic.

Il Sotterraneo di San Colombano sarà teatro dell’esperienza dedicata da Wizards of the Coast a Dungeons & Dragons, con la partecipazione dell’attore hollywodiano Joe Manganiello, il comico scozzese Paul Foxcroft, Richard Witther, Bill Benham, Mark Hulmes, Kim Richards e molti altri. Il 1 novembre si terrà il più grande D&D Epic mai organizzato in Europa, che avrà luogo nel Baluardo San Colombano, in un vero e proprio sotterraneo medievale.

Lucca Comics & Games ha da sempre favorito le interazioni umane, la socialità ma anche il protagonismo attivo di tutti i gamer d’italia, rendendo il festival il vero e proprio capodanno ludico. Non si visita la manifestazione, si diventa la manifestazione! L’area Games porta il meglio dell’editoria nazionale e internazionale. Asmodee, CMON, Fantasy Flight, Need Games, DV Giochi, Ghenos Games, Mondiversi, Raven Distribution, sono solo alcuni dei grossi calibri che come ogni anno onoreranno la manifestazione della loro presenza. Saranno migliaia le ore di sessioni di gioco in programma; decine di tavoli e centinaia di postazioni accoglieranno il vastissimo pubblico che accompagna l’evento come ogni anno dall’inizio sino alla sua conclusione.

“Da quando sono alla guida del Salone del Libro poche cose mi rendono felice come la collaborazione con Lucca Comics & Games. Prima di essere un febbricitante lettore di libri sono stato un insaziabile divoratore di fumetti. Impossibile non accorgersi della loro libertà espressiva. Della capacità di guardare al futuro senza perdere il brivido del presente. Becoming Human: solo Lucca Comics & Games poteva affidare la sua nuova edizione al più vivo e sensuale dei movimenti”. Così Nicola Lagioia, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, commenta la collaborazione tra il Salone del Libro e Lucca Comics & Games, una sinergia che si traduce in uno scambio di idee, visioni e contenuti. In occasione dell’85° anniversario di Paperino, durante la cerimonia di apertura di Lucca Comics & Games, The Walt Disney Company e Poste Italiane annunceranno un evento mondiale che avrà per protagonista un francobollo.

Cosa ci aspetta sul lato videoludico?

I videogames saranno anche quest’anno protagonisti della manifestazione. Nella suggestiva cornice del Baluardo San Regolo, sarà presente Activision col nuovo Call of Duty Modern Warfare. L’area, presidiata da due imponenti carri armati, offrirà una serie di attività a tema, tra cui percorsi esperienziali e poligoni di tiro. Nel sotterraneo del baluardo, saranno poi posizionate postazioni da gioco PlayStation 4 e verrà proposto un percorso militare da svolgere con armi da softair. Il primo giorno è previsto anche un panel pubblico, con Bernardo Antoniazzi, sviluppatore del gioco. Per tutta la durata del festival, i talent dei network Melagoodo e Arkadia, trasmetteranno le loro dirette di gioco per il pubblico di Twitch e per i fan presenti al baluardo. Per i giocatori PC ci saranno postazioni di gioco con schede video NVIDIA GeForce RTX, grazie alle quali sarà possibile provare la versione PC di Call of Duty Modern Warfare con attiva la tecnologia Ray Tracing.

Anche Bandai Namco Entertainment farà il suo ritorno dove sarà possibile provare per la prima volta in Italia, alcuni dei titoli più importanti della firma giapponese, tra cui Dragon Ball Z Kakarot, One Piece Pirate Warriors 4, One Punch Man: A Hero Nobody Knows e My Hero One’s Justice 2. Lucca non si farà mancare uno dei titoli più attesi del prossimo anno: Cyberpunk 2077. In una speciale sala cinema in Piazza Santa Maria, sarà possibile vedere un esclusivo gameplay del plurinominato titolo CD Projekt RED.

Dopo la Milan Games Week 2019 anche a Lucca Comics & Games farà il suo debutto la seconda stagione della Gillette Bomber Cup, uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale, continuando la sua ascesa nel mondo degli eSports in Italia. A scaldare l’atmosfera ci penserà il torneo di Last Chance Qualifier dal vivo per assicurarsi la presenza al Grand Final della Gillette Bomber Cup. Per tutti i fan, sessioni di free gaming allo stand e l’occasione di incontrare durante Meet&Greet alcune delle icone del panorama gaming italiano tra cui Cicciogamer89, Ambassador del torneo, J0K3r, Kekkobomba e Los Amigos. Tornano anche gli Italian Esports Open by Vodafone, cuore pulsante del programma eSport della manifestazione con 5 giorni ricchi di contenuti fra tornei, finali mondiali e panel con ospiti d’eccezione nella suggestiva cornice dell’Auditorium San Romano, una ex chiesa medioevale trasformata per l’occasione nella Esports Cathedral. Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre prenderà il via la neonata ESL EuroCup di League of Legends, in cui i rappresentanti nazionali dei principali tornei europei di ESL si sfideranno per conquistare il titolo di Campione d’Europa.

Sabato 2 e domenica 3 novembre, infine, i migliori 24 player internazionali si sfideranno al primo evento live della Quake Pro League per le finali dello Stage 1, al termine di una fase di qualificazione online. Dopo il grande successo dello scorso anno, sarà ospite anche la Blizzcon, l’evento più atteso dell’anno per tutti i videogiocatori. L’appuntamento è per venerdì 1 novembre dalle 18.30, proprio nella Esports Cathedral, dove tutti gli appassionati potranno assistere in diretta dall’Anaheim Convention Center in California alla cerimonia di apertura dell’evento, con tutte le novità sui titoli di Blizzard Entertainment: World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Hearthstone, Diablo e Heroes of the Storm.

Non poteva mancare all’appello anche Nintendo, con un padiglione monografico all’interno di Piazza Bernardini dove porterà tutte le ultime novità per la console Nintendo Switch. In anteprima per le migliaia di appassionati ci saranno gli attesissimi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Luigi’s Mansion 3.

In ultimo ma non meno importante, non possiamo non menzionare la presenza di Sony Interactive Entertainment Italia, per offrire al pubblico la possibilità di provare PlayStation Now, l’esclusivo servizio in abbonamento dedicato ai videogiochi e basato sul cloud, con un catalogo di oltre 700 giochi tra grandi esclusive, blockbuster ed esperienze per tutta la famiglia, tra cui God of War, Uncharted 4: Fine di un ladro e Bloodborne. Inoltre, sarà disponibile, in esclusiva per il pubblico di Lucca, un’area PlayStation Gear, lo store dedicato al merchandising PlayStation.

La manifestazione sta per cominciare!

Anche quest’anno Lucca Comics & Games ha i suoi “Fantastici 4”: Radio DEEJAY sarà la radio ufficiale; Robinson-laRepubblica non solo conferma la partecipazione ma diventa official media partner; RAI sarà official broadcaster, e Twitch si conferma come piattaforma ufficiale di live streaming. Prossimo appuntamento a Lucca, per l’inaugurazione delle mostre di Palazzo Ducale, il 12 ottobre. Siete pronti? Voi parteciperete all’evento?