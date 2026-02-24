Avatar di Ospite SQL_Beast #806 0
ma la rasatura come rituale pre-gara... ci credo zero, sembra una cosa inventata per far contenta Gillette
MMO_Admin
interessante che abbiano messo un'area gaming alle olimpiadi, non ci avrei mai pensato
React Beast
psicologia + esport è una combo che ha senso onestamente. l'ansia da prestazione è reale anche per i gamer, chi dice il contrario non ha mai giocato a certi livelli
Lag_Bow
27 anni e già coach da 5 anni, ok
RAM Guard
quindi Gillette sponsorizza un torneo di gaming alle olimpiadi invernali? boh, il mondo va in una direzione strana. però in fondo il marketing segue i giovani, niente di nuovo
