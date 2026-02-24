Myke

La questione Gillette si va a incastrare nel momento in cui Gillette diventa uno dei brand che più in assoluto cerca di spingere sull'ambito gaming, vedendone diverse funzionalità. La manifestazione principale di Gillette, che è stata la Gillette Bomber Championship per quest'anno, è iniziata anche anni prima che io iniziassi questo percorso. Sono subentrato a un certo punto. Rispetto ai progetti futuri, spero siano contenti e ci auguriamo che ce ne siano, questo deve andare da loro.

La cosa che ci unisce al 100% è l'amore per gli esport, ma non solo, anche per un ambiente che spesso vede protagonisti i giovani. Abbiamo tantissimi ragazzi che negli esport trovano la loro sicurezza e Gillette li accompagna un po' in questo ambito. Anche il concetto madre di Gillette, quindi la rasatura, è una cosa che nasce nell'età adolescenziale e quindi ci sono le prime rasature, quindi sono due campi che si vanno a unire molto bene e spesso anche negli eventi che facciamo, infatti, c'è una bellissima risposta da parte dei giovani. Riconoscono il brand, quindi lo sanno, si sentono sicuri, in più riconoscono il gioco e si avvicinano con più sicurezza.