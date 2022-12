Da ormai oltre dieci anni Steam è la piattaforma da gioco per eccellenza per gli appassionati del mondo PC. Grazie al client di Valve possiamo acquistare e giocare a praticamente ogni tipo di esperienza disponibile su PC; dai grandi titoli tripla A al gioco indie di nicchia sviluppato da un solo appassionato. L’ecosistema si sta espandendo sempre di più anche oltre il mondo PC, ed è di qualche ora fa la notizia del supporto della piattaforma Valve anche sulle automobili Tesla.

L’annuncio è stato fatto nella serata di ieri sui canali social di Tesla, ed è stato ripreso e ripubblicato anche dallo stesso Elon Musk, CEO della stessa Tesla, protagonista di questo nuovo ed inaspettato annuncio. Come è stato dichiarato, Steam sarà supportato sui veicoli Model S e Model X, e proporrà tutte le comodità e le caratteristiche principali della piattaforma votata al gaming di Valve.

Questo significa che lo schermo delle automobili Tesla Model S e X permetterà ai possessori di questi veicoli di accedere a Steam con il proprio account, e anche di poter giocare ai propri giochi preferiti con l’ausilio di mouse e tastiera. Come sottolinea lo stesso Musk con alcuni tweet, grazie a questa novità sarà possibile giocare sullo schermo dell’auto a grandi titoli come Elden Ring, Cyberpunk 2077 e altre mille e passa esperienze già disponibili sulla nota e popolare piattaforma di Valve.

You can play Cyberpunk, Elden Ring and 1000s of other games in your *car* with an epic sound system!! https://t.co/F25Qu6HJ63

— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2022