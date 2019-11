Il mercato console è cresciuto nel 2019 ma meno del previsto

All’inizio di quest’anno gli analisti della società Newzoo, specializzata in raccolta ed elaborazione dei dati nel settore,avevano previsto guadagni per oltre 150 miliardi di dollari dalle vendite di console e videogiochi a livello mondiale. Una cifra, però, che alle porte della fine di questo 2019, è stata rivista.

Le stime iniziali sul mercato videoludico erano di 152,1 miliardi, ovvero una crescita pari al +9,6% rispetto all’anno scorso. Era stato inoltre stimato che gli Stati Uniti avrebbero superato la Cina in quanto mercato videoludico più grande al mondo, principalmente per questioni interne alla potenza asiatica in tema di licenze e misure di prevenzione dalla dipendenza dai videogiochi come la legge che recentemente ha vietato ai minori di giocare di più di 90 minuti al giorno durante la settimana e non più di tre nei giorni festivi. Il sorpasso degli Stati Uniti sul Giappone non è però avvenuto.

L’analisi riveduta e corretta della società Newzoo ha abbassato queste previsioni a circa 148,8 miliardi di dollari. Non sembrerebbe esserci una grossa differenza dato il volume di guadagni ma, come sottolinea il sito VG24/7, la cifra di 3,3 miliardi è comunque consistente se si pensa che una somma del genere equivale al prezzo di 66 settimane a bordo dell Stazione Spaziale Internazionale. Nel complesso, alla fine del 2019 il mercato dei videogiochi sarà cresciuto del 7,2% rispetto all’anno scorso.

Tra gli altri dati interessanti di Newzoo ci sono quelli sul mercato dei giochi per console, le cui vendite seppur in rialzo sono rallentate prima di quanto previsto a favore del mercato per smartphone. Un dato forse da considerarsi fisiologico data la fase avanzata dell’attuale generazione di console. Cresce più timidamente il mercato PC con un +2,8%. Secondo le previsioni nel 2022 il mercato videoludico varrà 189,6 miliardi di dollari.