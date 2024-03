Le schede video si vendono alla grande, AMD guadagna terreno

Nel quarto trimestre dell'anno scorso, il mercato delle schede grafiche ha continuato a riprendersi, con un aumento delle spedizioni del 6,8% rispetto al terzo trimestre del 2023 e un impressionante aumento del 32% rispetto al Q4 del 2022, secondo un rapporto di Jon Peddie Research. Tanto Nvidia quanto AMD hanno registrato una crescita delle vendite su base annuale, ma il tasso di crescita di AMD è stato più alto, portando la sua quota di mercato al 19%.

Prima di questo dato c’era stato un notevole aumento nel 2020 e 2021 grazie alla pandemia di COVID-19, ma le spedizioni sono poi drasticamente diminuite nel 2022, per cause che vanno da una generale contrazione dell’economia al fatto che la maggior parte dei consumatori aveva appena cambiato la sua GPU. Tuttavia, il 2023 è stato un anno di ripresa per le vendite di schede grafiche.

Gli aumenti trimestrali consecutivi delle spedizioni hanno portato il Q4 del 2023 a registrare il 32% in più di schede video spedite rispetto al Q4 del 2022. Il mercato ha visto un aumento delle vendite di GPU per il desktop, che potrebbe aver contribuito all'incremento delle vendite nel Q3 e forse anche nel Q4.

Le spedizioni di Intel sono rimaste sostanzialmente stabili, mentre Nvidia e AMD hanno registrato una crescita sostanziosa. Le spedizioni di Nvidia sono aumentate del 4,7% rispetto al Q3 e del 22,3% rispetto al Q4 del 2022, in confronto ai guadagni di AMD del 17% trimestrale e del 117% su base annuale.

Jon Peddie Research stima che AMD fosse solo al 10% di quota di mercato nel Q3 del 2022, forse il livello più basso mai raggiunto da AMD dall'acquisto di ATI e della sua attività di grafica Radeon nel 2006. Il 17% è ancora relativamente basso, ma è sicuramente un miglioramento.