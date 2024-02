Fastweb, la fusione con Vodafone vale 8 miliardi in contanti

Fastweb, società telecom controllata da Swisscom, ha annunciato l'acquisizione di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro in contanti. L'accordo preliminare prevede l'unione dei due giganti delle telecomunicazioni senza l'assunzione di debiti, puntando a una crescita di valore e flussi di cassa per Swisscom. La transazione mira a mantenere un rating aziendale "A" e migliorare la politica dei dividendi.

La fusione porta a un consolidamento del mercato italiano e crea un'azienda leader convergente. Fastweb, con una costante crescita nei ricavi ed EBITDA, si posiziona come un operatore leader nel mercato europeo della banda larga. L'unione con Vodafone Italia permetterebbe di combinare infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, generando sinergie significative e valore per gli stakeholder.

Il prezzo offerto è inferiore del 20% rispetto all'offerta di Iliad, ma l'acquisizione in contanti offre certezza e vantaggi finanziari. L'eventuale fusione tra Fastweb e Vodafone Italia potrebbe influenzare il mercato, con possibili conseguenze per i concorrenti e le infrastrutture, come nel caso di Inwit.

Le mosse di Iliad e le potenziali acquisizioni future indicano una fase dinamica nel settore, con possibili cambiamenti nei rapporti di forza e nelle strategie di mercato. In questo contesto, la fusione tra Fastweb e Vodafone Italia segna un punto di svolta nell'evoluzione del panorama delle telecomunicazioni italiane.