Se volete cominciare benissimo luglio 2022, non potete assolutamente perdervi i giochi gratis PC regalati da Amazon Prime Gaming. Tra i nuovi giochi gratuiti, riservati ovviamente a chi possiede un abbonamento Amazon Prime, spicca sicuramente Maniac Mansion, storica avventura grafica sviluppata da Lucasfilm Games e creata da Ron Gilbert e Gary Winnick, lanciata negli anni ’80.

Non per questo gli altri giochi gratis PC sono sotto tono. Nel corso di questo mese, infatti, sarà possibile riscattare gratuitamente Suzerain, un RPG testuale dove i giocatori guidano la lazione di Sordland durante un periodo turbolento, tra guerra, crisi economica e varie riforme. Per gli amanti dei simulatori troviamo Fishing: North Atlantic. Si tratta di un vero e proprio gioco di simulazione di business, dove gli utenti vestono i panni di un uomo dedito alla pesca commerciale tra i mari del Canada, con la possibilità di personalizzare e acquistare i vari pescherecci. Il terzo gioco è invece Fell Seal: Arbiter’s Mark, un altro gioco di ruolo con scenari creati interamente a mano e con combattimenti a turni e la personalizzazione dei personaggi.

Oltre ai giochi gratis, Amazon Prime Gaming mette a disposizione degli abbonati Prime anche una serie di ricompense per alcuni giochi. Questo mese sarà possibile ricevere dei bonus per Fall Guys, con il Summertime Activities Bundle, 30 Poké Ball, 5 Max Revive e un uovo fortunato per Pokémon GO e alcuni bonus per The Elder Scrolls Online. Potete dare uno sguardo ai trailer dei nuovi regali di Amazon grazie al video che trovate poco più in basso.

I nuovi giochi regalati da Amazon, così come i bonus, saranno disponibili fino al 31 luglio 2022. Per poterli riscattare occorre visitare questo indirizzo ed essere ovviamente connessi con il proprio account Prime. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.