Quale modo migliore per iniziare la settimana se non con i giochi gratis proposti dalle sempre molto generose compagnie videoludiche. Quest’oggi tocca a GOG aprire le danze con un titolo inaspettato proveniente direttamente dalla saga di Warhammer. Già in passato lo store di CD Projekt ci ha abituati a una serie di regali molti interessanti, i quali hanno permesso ai propri utenti di rimpolpare le ludoteche digitali con esperienze degne di nota.

Nello specifico GOG sta regalando il Warhammer Skulls Digital Goodie Pack: un mini-bundle digitale che comprende una serie di contenuti relativi al famoso franchise di Games Workshop, all’interno del quale è incluso anche un gioco. Il titolo in questione è Warhammer 40,000: Chaos Gate: uno strategico a turni sviluppato dai ragazzi di Random Games Inc. e che vi porterà sui campi di battaglia più devastanti nell’universo Warhammer.

Chaos Gate racconta la storia di un esercito di Ultramarine guidati dal Capitano Kruger intento a recuperare il Concordato Chaosium, un artefatto pre-Horus, dalle mani delle forze di Lord Zymran. I giocatori dovranno impegnarsi in scenari inseriti all’interno di una serie di campagne e schermaglie che vi metteranno contro le forze del Caos.

Riscattando il pacchetto digitale, inoltre, entrerete in possesso di tutta una serie di altri contenuti legati al brand di Warhammer, come per esempio sconti dedicati, wallpaper, un artbook digitale e molti altri bonus da non perdere se siete fan del franchise di Games Workshop. Per riscattare altri giochi gratis per PC toccherà aspettare giovedì pomeriggio, quando sarà l’Epic Games Store a donarci nuove esperienze.