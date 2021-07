Giochi gratis PC: GOG regala un grande classico della saga The Witcher

Il trend dei giochi gratis regalati dai vari store digitali e compagnia videoludiche non smette mai, dandoci la possibilità di far aumentare in modo parecchio sostanzioso le nostre ludoteche senza spendere un centesimo. La scorsa settimana abbiamo potuto riscattare una varietà di titoli a costo zero di vari generi e proposti non solo dal solito Epic Games Store, ma anche da diversi siti come Indiegala, senza dimenticaci dei nuovi giochi gratuiti offerti da Sony per gli abbonati al servizio PS Plus.

Con oggi la settimana comincia nel migliore dei modi per tutti coloro che non vedono l’ora di aggiungere alle proprie librerie nuovi giochi gratis per PC. Ci ha pensato la piattaforma GOG Galaxy, la quale, a tutti i propri utenti, sta regalando in queste ore un grande classico per i giocatori PC. Parliamo di The Witcher Enhanced Edition, la versione migliore con cui giocare alle primissime avventure videoludiche dello strigo Geralt Di Rivia.

Per riscattare questo titolo gratuito dovrete essere registrati a GOG Galaxy, e per farlo vi basta cliccare a questo indirizzo. Fatto ciò avrete finalmente la possibilità di avere tra e vostre mani una copia digitale di The Witcher Enhanced Edition, una versione migliorata e rivista che vi farà scoprire (o riscoprire) l’inizio di una delle saghe cult del videogioco moderno, ancora oggi è sulla bocca di tantissimi appassionati.

The Witcher

Siamo solo a inizio settimana e partiamo già con il piede giusto per quanto riguarda i giochi gratis da aggiungere alle proprie ludoteche digitali. Vi ricordiamo, infine, che se siete in cerca di giochi a costo zero l’appuntamento è fissato per giovedì pomeriggio, quando l’Epic Games Store regalerà nuovamente alcuni giochi.