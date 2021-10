Giochi gratis PC: GOG regala un horror lovecraftiano per spaventarvi ad Halloween

Le ultime settimane non sono state così ricche di nuovi giochi gratis da riscattare, ma quest’oggi ci ha pensato GOG a darci l’opportunità di inserire nelle nostre librerie un titolo senza dover sborsare nemmeno un centesimo.

Il tutto è stato fatto per dare il via ai saldi di Halloween che, oltre a proporre agli utenti GOG una serie di sconti su una grossa fetta del catalogo, mettono a completa disposizione il gioco Dagon: by H. P. Lovecraft, che potete riscattare a questo indirizzo.

Si tratta di un horror in prima persona dalla forte atmosfera e ricco di enigmi da risolvere. La narrazione è il fulcro dell’esperienza, ed esattamente come l’opera originale di Lovecraft, questo titolo saprà portarvi ad esplorare un tipo di follia difficilmente dimenticabile.

Se eravate in cerca di un titolo particolare nel periodo di Halloween, GOG vi ha appena servito un assist d’oro, nonché un ottimo regalo in attesa di poter riscattare i nuovi giochi gratis dell’Epic Games Store.