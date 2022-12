Di questo periodo abbiamo potuto mettere le mani su una valanga di giochi gratis. Grazie ai diversi store dedicati al mondo gaming su PC, anche chi non è solito acquistare troppi titoli durante l’anno ha potuto crearsi una ludoteca digitale di tutto rispetto. Oltre al sempre generosissimo Epic Games Store, anche GOG sta continuando a regalare una manciata di titoli gratuiti e il dono di queste ore farà tanto piacere agli amanti della storica saga di Worms.

La saga di Team 17 nasce nell’esatta metà degli anni ’90, segnando subito un grande successo. Da quel momento in poi, il franchise si è espanso in tanti nuovi capitoli sia in due che in tre dimensioni, senza dimenticarci dei tantissimi spin-off che hanno variato l’esperienza classica di gioco. Ora, in queste ore GOG sta regalando uno dei capitoli più apprezzati della serie, ovvero Worms Revolution nella sua versione Gold.

Parliamo del capitolo del 2012 che ha segnato una sorta di grande ritorno per la saga con protagonisti i vermicelli belligeranti. In questo caso, però, si tratta dell’edizione di pregio Gold, la quale comprende anche tutta una serie di DLC pubblicati dal team di sviluppo post-lancio. Se avete amato l’esperienza più classica e tradizionale della serie, di Worms Revolution sarete largamente soddisfatti, dato che mischia la struttura iconica della serie a tutta una serie di novità più contemporanee.

Che siate degli amanti di Worms, o che siate nuovi a questa simpatica e divertentissima serie videoludica, non fatevi scappare l’occasione di riscattare gratuitamente Worms Revolution Gold a questo indirizzo. Per fare vostro questo gioco gratuito vi basta seguire tutte le semplici indicazioni proposte dallo store digitale di GOG. Vi consigliamo di farlo il prima possibile, dato che non sappiamo per quanto ancora sarà gratuita questa esperienza.

