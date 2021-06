Giochi gratis PC: GOG regala un titolo infernale

Nonostante in questo momento sono puntati sugli annunci provenienti dall’E3 2021, non mancano certamente le offerte provenienti dalle maggiori piattaforme nel settore. GOG abbiamo potuto conoscerla nel tempo, capace di regalare giochi per tutti i suoi iscritti. Come con Steam e Epic Games anche la piattaforma di proprietà CD Projekt RED riesce a stupire ed è proprio quello che ha fatto in queste ore regalando un’opera a dir poco infernale.

Hellpoint

Stiamo parlando dell’ottimo Hellpoint, ora scaricabile gratuitamente sulla famosa piattaforma. Il gioco d’esordio di Cradle Games prende spunto dai souls like di From Software proponendo anche alcune meccaniche uniche ed apprezzate dagli utenti che lo hanno provato. L’opera non stravolge ovviamente nulla, specialmente per quanto riguarda la trama decisamente molto criptica.

Hellpoint quindi è un RPG d’azione dall’atmosfera horror fantascientifica. Potremo esplorare Irid Novo, una stazione spaziale abbandonata, svelandone i segreti e la storia decisamente intricata. Saremo chiamati a combattere creature orribili e potenti Divinità cosmiche. Presente anche una modalità co op che facilità certamente l’avventura.

Come detto in precedenza il titolo non stravolge nulla risultando abbastanza mediocre sul lato tecnico ma che riuscirà a farvi divertire comunque per molte ore. Se non avete mai avuto l’occasione di provarlo questo è il momento che fa per voi. Hellpoint si unisce alla schiera di giochi gratis proposti da GOG. Se volete scaricarlo, potete farlo seguendo questo indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina dedicata. Fateci sapere intanto cosa ne pensate di questa opera con un commento qui sotto nella sezione dedicata, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in ambito videoludico oltre a rimanere aggiornati su altri eventuali giochi gratuiti.